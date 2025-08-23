L'OL peut briser une incroyable série noire

Dans : OL.

Par Nathan Hanini

Ce samedi soir, l’Olympique Lyonnais fera face au FC Metz pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1. Les hommes de Paulo Fonseca ont l’occasion d'enchaîner une deuxième victoire consécutive après celle obtenue à Lens. L’occasion également de briser une statistique.

Ce samedi soir, l’Olympique Lyonnais va vivre sa première au Groupama Stadium cette saison. Pour la deuxième journée de championnat, le club rhodanien reçoit l’un des promus, le FC Metz. Une occasion pour la formation de Paulo Fonseca de confirmer les bonnes choses entrevues du côté de Lens la semaine passée. Le septuple champion de France à l’occasion d’enchaîner une deuxième victoire en autant de rencontres pour parfaitement lancer sa saison de Ligue 1. Une dynamique qui n’a plus été vue du côté du Rhône depuis bien longtemps.

Deux victoires, une première depuis 2019

🎙️Oukidja : « Mais il n'a jamais rien renié de son amour pour l'OL. Avant le match à Saint-Étienne, on discutait et il m'avait dit : "Si je marque, je fais le 6-9." Je lui disais : "déconne pas !" Mais il est trop fier de sa ville, il nous en parlait tout le temps. »… pic.twitter.com/pgrduMYi6P — 𝗚𝗢𝗡𝗘𝗕𝗔𝗖𝗞 (@GonebackOff) August 22, 2025

Ce samedi soir face à Metz, l’Olympique Lyonnais a l’occasion de faire tomber deux statistiques peu élogieuses à son sujet. Avec une belle fin de saison l’an passé, l’OL a réussi à arracher une qualification en Ligue Europa cette saison. Notamment grâce à la défaillance de Strasbourg lors de la dernière journée de la saison dernière. L’OL de son côté s’était imposé face à Angers (2-0). Avec la victoire à Lens (1-0) la semaine passée, Lyon pourrait enchaîner ce soir une troisième victoire consécutive sans prendre de but, une première depuis décembre 2023 selon le site Olympique et Lyonnais.com. Autre performance, l’OL n’a plus gagné ses deux premiers matchs d’une saison de Ligue 1 depuis le coup d’envoi de l'exercice 2019-2020. Une saison sous la houlette de Sylvinho. Le futur sélectionneur de l’Albanie avait été remercié quelques semaines plus tard. Ces dernières années, les débuts de saison du club rhodanien ont été plus que chaotiques. Une manière d’inverser la tendance face à Metz.