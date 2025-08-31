L'OL perd encore un attaquant ‍!

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Georges Mikautadze n’est pas le seul attaquant à quitter l’OL dans cette dernière ligne droite du mercato. Le club rhodanien négocie activement avec le FC Séville pour le départ en prêt d’Enzo Molebe.

La fin du mercato est très agitée à l’Olympique Lyonnais, où le secteur offensif est au coeur de toutes les préoccupations. Ces dernières heures, le club rhodanien a finalisé deux mouvements. Le départ de Georges Mikautadze à Villarreal pour plus de 30 millions d’euros ainsi que l’arrivée en prêt de Martin Satriano en provenance du RC Lens. Deux mouvements qui laissent songeurs les supporters de l’OL, lesquels pleurent le départ du buteur géorgien et qui émettent de gros doutes sur l’attaquant prêté par Lens, au physique capricieux et aux statistiques peu glorieuses jusqu’à présent en Ligue 1. L’effectif de Paulo Fonseca va en plus être décimé d’un nouvel attaquant dans les heures à venir.

🚨EXCL Accord de principe entre Enzo Molebe et le FC Séville.



🔹Le club andalou négocie actuellement avec l'OL. Plusieurs formules sont à l'étude, notamment celle d'un prêt. pic.twitter.com/0glJIX09Bd — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) August 30, 2025

Le journaliste Fabrice Hawkins nous apprend que tout s’accélère pour Enzo Malebe. En effet, le jeune attaquant de l’OL a trouvé un accord de principe avec le FC Séville, qui tente maintenant de faire plier le club rhodanien. Les discussions sont en cours entre le club andalou et Lyon et plusieurs formules sont à l’étude… notamment celle d’un prêt. Une solution étonnante, qui ne manque pas de surprendre les supporters, lesquels espèrent au moins que le départ d’Enzo Molebe va permettre de renflouer les caisses du club lyonnais. Reste maintenant à connaître les conditions définitives du deal et le montant de l’option d’achat. Mais alors que Paulo Fonseca va devoir élaborer un onze de départ sans véritable avant-centre ce dimanche soir contre l’OM, ce départ de plus risque de faire grincer des dents dans la capitale des Gaules.