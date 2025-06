L'OL paye trop bien, l'opération dégraissage se complique

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Mis sous pression par la DNCG, l'Olympique Lyonnais doit faire de grosses économies cet été. Le départ de certains cadres diminuera la masse salariale. Encore faut-il que les gros salaires veuillent partir...

Qualifié pour la Ligue Europa, l'Olympique Lyonnais n'a pourtant pas encore assuré sa place en Ligue 1 la saison prochaine. Rétrogradé en Ligue 2 à titre conservatoire par la DNCG, le club rhodanien devra séduire le gendarme financier du football français le 24 juin. John Textor devra démontrer que son modèle est pérenne et que les comptes du club sont bien tenus. Avec une dette très importante, l'OL est à la chasse aux économies d'ici un mois. Cela implique le départ de plusieurs joueurs pour toucher des indemnités de transfert et économiser de la masse salariale.

L'OL n'en a pas fini avec ses boulets financiers

Alexandre Lacazette a montré la voie en annonçant son départ définitif. Le capitaine lyonnais pourrait aller dans le Golfe, seul moyen de prétendre à la même rémunération que dans le Rhône. Néanmoins, la démarche du Général ne sera pas forcément imitée par tous ses coéquipiers. En effet, selon Le Progrès, les gros salaires du club ne sont pas tous enclins à lâcher leur généreux contrat.

« Enfin, la tendance globale indique que de nombreux joueurs de l’effectif n’ont aucun intérêt à quitter le club. « Les joueurs plutôt vers la fin de leur carrière et qui ont un excellent contrat, longue durée pour quelques-uns, ont tout à Lyon, et n’ont pas intérêt à s’en aller, ce serait même risqué pour certains », souffle une source proche du club », écrit le quotidien rhônalpin sans donner un nom en particulier. Néanmoins, on pense rapidement à des joueurs comme Nemanja Matic (36 ans), Corentin Tolisso (sous contrat jusqu'en 2027), Moussa Niakhaté (sous contrat jusqu'en 2028) ou encore Duje Caleta-Car (sous contrat jusqu'en 2027). Avant la DNCG, les talents de négociateur de John Textor seront déjà mis à rude épreuve dans son propre vestiaire.