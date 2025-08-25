L'OL ouvre l'entraînement à ses supporters avant l'Olympico

Dans : OL.

Par Claude Dautel

A quelques jours de l'Olympico face à l'OM, l'Olympique Lyonnais a décidé d'ouvrir la séance d'entraînement de mardi à ses supporters.

L'OL jouera dimanche au Groupama Stadium un match très important contre l'OM, puisque l'on pourra enfin jauger des forces en présence au sein de deux équipes qui veulent être les dauphins du PSG. Du côté de Lyon, le ciel est bleu après deux victoires en deux matchs de Ligue 1, et l'union sacrée avec les supporters est totale depuis le départ de John Textor. Alors, pour apporter un regain d'énergie supplémentaire aux joueurs de Paulo Fonseca, les dirigeants lyonnais ont décidé d'ouvrir la porte aux fans de l'OL pour l'entraînement prévu mardi à partir de 10 heures au Groupama Training Centre. L'Olympique Lyonnais précise dans un communiqué que les portes du centre d'entraînement seront ouvertes à partir de 9h15. Et ce n'est pas tout.

Ils ont gagné samedi, ils vous donnent rendez-vous demain ! 🔴🔵



📍 10h, entraînement ouvert au public au Groupama OL Training Center pic.twitter.com/tnXxJD62ph — Olympique Lyonnais (@OL) August 25, 2025

Car pour les supporters de l'Olympique Lyonnais qui ne pourront pas faire le déplacement jusqu'à Décines, l'OL assurera la diffusion en direct cet entraînement public sur sa chaîne OL Play. En cette dernière semaine de vacances scolaires, et alors que la météo annonce un beau soleil mardi matin sur la région lyonnaise, on imagine qu'ils seront très nombreux à vouloir assister à la séance d'entraînement menée par Paulo Fonseca à quelques jours de la réception de l'Olympique de Marseille.