L'OL ou rien, Joao Gomes forcé de signer à Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le feuilleton Joao Gomes a vécu un nouvel épisode et il confirme la tendance, à savoir que le joueur brésilien de Flamengo a de grandes chances de rejoindre l'Olympique Lyonnais d'ici la fin du mercato.

Venê Casagrande, le journaliste brésilien à la pointe dans le dossier Joao Gomes l’a bien compris, le cas du milieu de terrain de 21 ans, sous contrat jusqu’en 2027 avec Flamengo, passionne à la fois les supporters lyonnais et ceux de Wolverhampton, les deux clubs qui se battent pour ce renfort. Et dans la nuit de vendredi à samedi, il a fait une annonce de taille, puisqu’il a confirmé que les dirigeants de l’équipe brésilienne ont prévenu l'OL que quoi qu’il arrive, Joao Gomes ne serait pas vendu au club de Premier League et que les négociations doivent désormais se focaliser entre l’Olympique Lyonnais et le milieu de terrain. Et cela même si ce dernier avait pourtant fait part de son désir de rejoindre Wolverhampton, son équipe préférée. Un souhait cependant atténué par des fans qui ont déterré sur les réseaux sociaux un message du joueur de Flamengo, lequel affirmait rêver de jouer en Angleterre, mais sous le maillot de Liverpool.

Textor et le patron de Fluminense sont proches

Lyon recebeu a informação do Flamengo que João Gomes não será mais vendido ao Wolverhampton e que a intenção é negociar o volante com o time francês. Palavra foi dada por Landim a John Textor.



Entenda por que a diretoria do Fla tomou essa decisão >>> https://t.co/3gve1bo0J1 pic.twitter.com/G1ARehB3lH — Venê Casagrande (@venecasagrande) January 20, 2023

Selon le journaliste brésilien, John Textor qui s’implique énormément dans ce dossier, a été prévenu personnellement par Rodolfo Landim, le grand patron de Flamengo, que désormais Wolverhampton était hors course dans la signature de Joao Gomes, alors même que le joueur avait déjà prévenu ses coéquipiers qu’il partait vers la Premier League. Dans une vidéo sur Youtube, Venê Casagrande précise que Textor et Landim sont très proches, notamment dans un dossier autour du championnat du Brésil, et que le patron de l’OL a été informé, tout comme le milieu de terrain que soit Joao Gomas négociait avec Lyon, soit il ne bougerait pas lors de ce mercato. Une situation un peu inextricable, dans la mesure où le jeune milieu de terrain de Flamengo rappelle sans cesse qu’il a déjà donné son accord au club anglais. Mais la relation entre les deux dirigeants sont en faveur du club de Jean-Michel Aulas, même si on se demande quel accueil sera réservé à un joueur qui ouvertement voulait signer ailleurs.