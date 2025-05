L'OL ou le Real Madrid ‍? Mariano Diaz a une préférence

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

Sans club depuis la fin de la saison dernière, Mariano Diaz a profité de son temps libre pour accepter une interview du journaliste espagnol Edu Aguirre. L'occasion pour l'ancien attaquant de l'OL de revenir sur les moments importants de sa carrière.

La carrière de Mariano Diaz a un très fort goût d'inachevé. L'attaquant hispano-dominicain était promis à un bel avenir après des fulgurances dans les équipes de jeunes du Real Madrid. En 2017, il s'engage avec l'Olympique Lyonnais pour 8 millions d'euros. Une somme qui finit par ressembler à une bonne affaire : l'attaquant alors âgé de 24 ans sort une saison retentissante dans le Rhône avec 21 buts inscrits et 5 passes décisives délivrées dès sa première saison. Un état de fait qui pousse le Real Madrid à activer sa priorité de rachat et à dépenser 25 millions d'euros pour le faire revenir, un an seulement après son départ. Dans une interview accordée à Edu Aguirre, Mariano Diaz a donné sa préférence entre son passage à Lyon et celui au Real Madrid. Pour lui, il n'y a même pas photo.

L'OL ou le Real Madrid ? Mariano Diaz a choisi

L'OL, une trahison qui l'écoeure encore et toujours https://t.co/KqFGvbtbO1 — Foot01.com (@Foot01_com) May 28, 2025

S'il a passé une grande partie de sa vie à Valdebebas, au centre d'entrainement du Real Madrid, Mariano Diaz affirme avoir préféré sa courte, mais non moins intense, aventure à l'Olympique Lyonnais. Dans des propos rapportés par AS, l'attaquant de pointe assume choisir sa saison de titulaire chez les Gones plutôt qu'une saison à cirer le banc des Merengue.

L'international dominicain reconnait toutefois que la responsabilité de récupérer le numéro 7 laissé vacant par Cristiano Ronaldo a été beaucoup lourde à porter. Malgré tout, pour lui, « on apprend plus à Madrid que partout ailleurs ». Aujourd'hui, Mariano Diaz est sans club depuis la fin de son contrat d'un an au Séville FC à l'issue de la saison dernière. Il travaille d'ailleurs activement pour retrouver un club. Un dernier challenge avant de raccrocher les crampons.