L'OL ou la retraite, le dilemme estival de Jeff Reine-Adelaide

Par Mehdi Lunay

De retour sur les terrains avec l'OL ces dernières semaines, Jeff Reine-Adelaide revient d'un an de galère après sa deuxième rupture des ligaments croisés. Une nouvelle blessure grave qui a failli remettre en cause sa carrière.

Jeune joueur prometteur, Jeff Reine-Adelaide devait tout exploser à l'OL. Cadre de l'Equipe de France espoirs et milieu très intéressant à Angers, il avait bénéficié d'un transfert à 25 millions d'euros du côté de Lyon. Mais, depuis, il a connu une véritable descente aux enfers à cause de son corps. A 24 ans, il a déjà connu deux ruptures des ligaments croisés, à chacun des deux genoux. La première en décembre 2019 avec l'OL contre Rennes sur le genou droit. Puis, un peu plus d'un an plus tard, une seconde au genou gauche lors de son prêt à Nice contre l'AS Monaco.

Déprimé, Jeff Reine-Adelaide a pensé tout arrêter

Après ce nouveau problème physique, il est resté éloigné des terrains pendant un an. Revenu du côté de l'OL, il a effectué son retour contre Lorient en Ligue 1, le 4 mars dernier. Depuis, il retrouve peu à peu du temps de jeu et il a même offert une passe décisive à Karl Toko-Ekambi face à Bordeaux le week-end dernier. Le jeune milieu français s'est confié au journal l'Equipe, évoquant les problèmes qu'il a connus ces derniers mois. Jeff Reine-Adelaide a accusé le coup après sa dernière blessure, se questionnant même sur ma suite de sa carrière.

« Je dois le dire, ça m'a effleuré l'esprit, je l'avais dans un coin de ma tête. Après, j'ai une mentalité de gagnant, pas de perdant, c'est pour ça que ça m'a juste effleuré l'esprit. Mais je me suis relevé parce que j'ai beaucoup relativisé, je me suis dit qu'il y avait pire que moi. C'est sûr que c'est dur de se blesser et de se faire opérer, mais pendant ma convalescence j'ai eu le temps de m'investir dans des associations et j'ai vu des enfants qui n'avaient plus de parents, ou qui étaient handicapés. Ça m'a redonné l'envie d'y arriver. J'ai la chance de pouvoir jouer au foot, donc je ne pouvais pas rester dans ce marasme », a t-il indiqué. Jeff Reine-Adelaide aura maintenant à cœur de retrouver ses sensations et une partie de ses qualités. La fin de saison en roue libre qui semble attendre l'OL facilitera cette reprise en douceur.