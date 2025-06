L'OL offre un diamant brut à Paulo Fonseca

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Lyon a bouclé la signature du jeune attaquant portugais Afonso Moreira pour 2 millions d’euros en provenance du Sporting Portugal. Un joueur qui doit encore progresser mais dont le potentiel est immense.

Dans l’attente de son passage devant la DNCG le 24 juin prochain, l’Olympique Lyonnais avance sur la préparation de son effectif pour la saison prochaine. Le club rhodanien a déjà finalisé la vente de Rayan Cherki à Manchester City, et ne devrait pas retenir Malick Fofana, courtisé par Chelsea, Manchester United ou encore Liverpool. De gros départs qui vont logiquement laisser des trous à l’OL, qui s’active pour faire venir plusieurs joueurs offensifs. L’un d’entre eux sera Afonso Moreira, un accord total ayant été trouvé avec le Sporting Portugal pour la venue du jeune attaquant de 20 ans en échange de 2 millions d’euros.

Afonso Moreira arrive à l’OL pour 5 ME https://t.co/xTr8SmO5a5 — Foot01.com (@Foot01_com) June 17, 2025

Le deal sera finalisé dès lors que la DNCG aura levé l’interdiction de recrutement prononcée à l’encontre de l’OL l’hiver dernier. Mais que vaut véritablement ce joueur, méconnu en France et assez peu utilisé avec les pros au Sporting ? Spécialiste du club portugais, le compte @Nunomel1605, suivi par près de 15.000 followers sur X, a donné son avis. Selon lui, il faudra se montrer patient avec un joueur encore inexpérimenté et à développer. Mais le potentiel est là et l’OL a sans doute réalisé une belle affaire au vu du prix très raisonnable du transfert.

L'OL devra être patient avec Afonso Moreira

« Amis lyonnais, en recrutant Afonso Moreira, l’OL n’a certes pas recruté CR7 sinon le Sporting ne l'aurait pas vendu à 2 ME. Moreira a un bon potentiel, est percutant, fait l’effort défensif, bon dos au but, bonne qualité technique. Il ne sera pas de suite titulaire, ayez patience » a publié sur son compte X le spécialiste du Sporting Portugal. Les supporters lyonnais n’ont pour l’instant aucune raison de s’emballer et il faudra surtout se montrer patient avec un joueur très peu exposé à la pression et au monde professionnel jusqu’à présent. Reste que le talent et le potentiel semblent bien être là, ce dont Paulo Fonseca devra tirer profit à long terme pour faire éclore une vraie pépite à Lyon.