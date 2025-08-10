L’OL offre 8 ME, un ailier se rapproche

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Dans l’attente d’un renfort côté droit, l’Olympique Lyonnais s’est lancé sur la piste Yann Gboho. Le club rhodanien a transmis une première offre à Toulouse. Bien qu’insuffisante, la proposition permet aux deux parties de se rapprocher et d’envisager un accord.

L’Olympique Lyonnais va passer à l’attaque. Comme indiqué par son directeur technique Matthieu Louis-Jean, le club dirigé par Michele Kang va tenter d’ajouter un avant-centre ainsi qu’un ailier droit à son effectif. C’est sans doute pour ce deuxième profil que la direction rhodanienne s’intéresse à Yann Gboho (24 ans). Plutôt habitué à animer le couloir gauche, le milieu offensif de Toulouse a déjà prouvé sa polyvalence. Lyon en est apparemment convaincu et s’est véritablement lancé sur la piste du Toulousain.

L'OL de la concurrence

D’après le média Top Sport News, le sixième de Ligue 1 a transmis une première offre au Téfécé. La proposition atteindrait les 8 millions, soit un montant insuffisant pour répondre aux exigences toulousaines. En début de semaine, RMC nous apprenait que Toulouse attendait 12 millions d’euros pour les deux années de contrat de son joueur. Les Violets devraient donc refuser l’offre reçue. Mais la tentative de l’Olympique Lyonnais permet d’avancer dans les discussions. Les positions des deux formations se rapprochent et un accord reste envisageable durant les dernières semaines de mercato.

Encore faudrait-il que les Gones acceptent de revoir leur proposition à la hausse. Dans le cas contraire, d’autres courtisans de Yann Gboho pourraient en profiter. L’ancien joueur du Stade Rennais plaît également à Lille, qui s’est jusqu’ici contenté de prendre des renseignements, et surtout à Besiktas. Le club turc a fait du Franco-Ivoirien sa priorité après sa saison à 5 buts et 4 passes décisives en 31 matchs de Ligue 1, dont 27 rencontres en tant que titulaire. Toulouse a donc tout intérêt à attendre l’offre stambouliote.