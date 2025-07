L'OL offre 6ME pour un défenseur en béton

Dans : OL.

Par Claude Dautel

En quête d'un renfort défensif, l'Olympique Lyonnais aurait contacté le FC Metz afin de connaître les conditions d'un transfert de Sadibou Sané, le roc défensif du club messin.

L'OL doit se renforcer, tout en restant dans les clous des règles fixées par la DNCG, et c'est pour cela que la cellule recrutement de Lyon multiplie les pistes afin d'avoir le choix le plus large possible. Dans le but d'apporter un vrai plus à la défense de l'équipe de Paulo Fonseca, les dirigeants de l'Olympique Lyonnais ont noué des contacts avec leurs homologues du FC Metz pour savoir Sadibou Sané était sur le marché. Agé de 21 ans, le défenseur sénégalais a largement contribué au retour des Messins en Ligue 1 un an seulement après avoir été relégué. Selon Match360, l'OL s'est cependant heurté à la gourmandise financière des promus, lesquels réclament 12 millions d'euros pour laisser partir Sadibou Sané, là où Lyon avait proposé 6 millions d'euros seulement pour un joueur qui a également fait l'objet d'une offre de l'AS Saint-Etienne.

Sadibou Sané entre l'OL et l'ASSE ?

🚨 #ExcluMatch360 : Sadibou Sané 🇸🇳 dans le viseur de l’Olympique Lyonnais 🔵🔴



Après l’intérêt de Saint-Étienne révélé en exclusivité l’hiver dernier, le défenseur de 21 ans attise les convoitises.

Selon nos informations le board Lyonnais se serait renseigné sur la situation du… pic.twitter.com/zC8VLZaiR8 — Match360 (@Match360TV) July 30, 2025

Pour l'instant, le FC Metz n'est pas tellement pressé puisque Sadibou Sané a encore trois ans de contrat, mais les Messins savent que la pression pourrait monter autour du jeune défenseur sénégalais. En effet, « Lille, Nice, Lens et Rennes en France le suivent de près tout comme des clubs anglais et allemands » explique le média spécialisé. Si l'Olympique Lyonnais veut arracher la signature de Sané, il faudra probablement faire un effort, tout comme le FC Metz, ce qui n'est pas réellement dans l'air du temps du côté de Saint-Symphorien où l'on pense qu'un club finira bien par lâcher les fameux 12 millions d'euros exigés à ce stade du mercato pour vendre Sadibou Sané.