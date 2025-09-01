L'OL officialise la signature de Martin Satriano pour 1ME

Par Claude Dautel

A 90 minutes de la fin du mercato, l'Olympique Lyonnais a confirmé la signature de Martin Satriano. L'attaquant uruguayen est prêté pour 1ME par le RC Lens à l'OL avec une option d'achat à 5ME. 

« L’Olympique Lyonnais est heureux d’annoncer l’arrivée de l’attaquant uruguayen Martín Satriano, prêté par le RC Lens jusqu’au 30 juin 2026 pour un montant d’1M€, incluant une option d’achat de 5M€, à laquelle pourront s’ajouter 1M€ de bonus ainsi qu’un intéressement de 10 % sur une éventuelle plus-value future. Agé de 24 ans, formé au Nacional de Montevideo puis passé par l’Inter Milan et Empoli en Serie A, Martín Satriano a également évolué en prêt à Brest avant de rejoindre le Racing Club de Lens l’été dernier. Avec près de 100 matchs professionnels disputés à ce jour, il possède déjà une solide expérience au plus haut niveau européen. International uruguayen, Martín Satriano arrive à l’Olympique Lyonnais avec la volonté d’apporter toute son énergie et son abnégation pour contribuer aux ambitions du club cette saison », indique l'Olympique Lyonnais.

