L'OL obligé de titulariser Greif contre Metz

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Arrivé lundi à Lyon, Dominik Greif va rapidement devoir s'installer dans les buts de l'Olympique Lyonnais. Le gardien international slovaque sait que l'OL mise sur lui comme numéro 1 et un rendez-vous se profile déjà.

Avant la fin du mercato et la trêve internationale, l'Olympique Lyonnais a deux matchs de Ligue 1 à son menu. Samedi, c'est le FC Metz qui viendra défier l'OL au Groupama Stadium, dans un match qui sera à priori facile pour l'équipe de Paulo Fonseca. Mais, huit jours plus tard, c'est cette fois l'Olympique de Marseille qui se déplacera jusqu'à Lyon, dans une rencontre toujours spectaculaire et souvent passionnante. Un délai très court pour permettre à Dominik Greif, arrivé lundi à Lyon, de découvrir ses nouveaux coéquipiers et le plan de jeu de son entraîneur. Alors que Rémy Descamps a été impeccable à Lens, certains se demandent si Paulo Fonseca ne devrait pas se donner un peu de temps avant d'installer Greif comme titulaire, surtout si ce dernier doit jouer contre l'OM. Dans Le Progrès, un ancien portier lyonnais donne son avis.

Dominik Greif devra débuter contre Metz

Dans les colonnes du quotidien régional, en réponse à Christian Lanier, Gilles de Rocco pense que Paulo Fonseca n'a pas d'autre choix que de titulariser Dominik Greif contre Metz, afin qu'il soit déjà imprégné de la Ligue 1 avant d'affronter l'OM. « C’est le terrain qui va parler. La complexité du problème, c'est que Rémy Descamps a été bon sur les matches de préparation, il a été bon à Lens. Et l’arrivée du nouveau gardien a traîné. Alors ça met le nouveau en porte-à-faux. Un gardien qui vient de l’étranger ne vient pas pour être numéro 2. La chance qu’a l’entraîneur, c’est que l’OL joue contre Metz et qu’il a besoin de le faire jouer très vite. Il ne peut pas le faire démarrer contre Marseille. En fait, il y en a un qui s’est affirmé c’est Descamps, et l’autre qui doit s’affirmer c’est Dominik Greif. Sur la façon dont ça peut se gérer, tout dépend des explications que les dirigeants ont données à Rémy Descamps », explique celui qui a été gardien de but pendant six ans à l'Olympique Lyonnais.