L'OL numéro 2 mondial au mercato

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'année 2025 est terminée en ce qui concerne les transferts, les deux périodes liées à des ventes et des achats étant terminées. Et du côté de l'Olympique Lyonnais, on s'en sort très bien, même si forcément, c'est dans un contexte très spécial.

L'OL a souvent été pointé du doigt concernant la gestion de John Textor, au point même que ce dernier a été prié de partir sous peine de voir le club de la capitale des Gaules rejoindre la Ligue 2 ou même pire. Désormais, Michele Kang est déterminée à ramener de la sérénité financière à l'Olympique Lyonnais, quitte à trancher dans le vif comme elle vient de le faire en vendant Georges Mikautadze à Villarreal afin d'avoir la certitude de présenter des comptes à l'équilibre à la DNCG. Et sur l'ensemble de l'année 2025, l'OL a sérieusement rempli ses caisses, puisqu'un rapport réalisé sur le plan mondial par le très sérieux Observatoire du football CIES révèle que la balance achat-vente de Lyon sur les deux fenêtres des transferts en 2025 est positive de 108,3 millions d'euros.

L'OL devancé par Lens sur le plan mondial

Un seul club au monde a fait mieux, et c'est également en Ligue 1, il s'agit de Lens. Les Sang et Or avaient, il est vrai, frappé fort au mercato d'hiver en cédant Abdukodir Khusanov à Manchester City pour 50 millions d'euros. Deuxième club mondial présentant la balance la plus positive, l'Olympique Lyonnais a réalisé 24 opérations en 2025 avec seize départs et huit arrivées. Pour l’OL, la plus grosse vente de l’année est celle de Rayan Cherki, vendu 36,5ME à Manchester City, devant celle de Georges Mikautadze et Lucas Perri. Sur le plan des dépenses, et après les folies de l’ère John Textor, les dirigeants lyonnais ont notamment dépensé 10ME pour faire venir Tyler Morton de Liverpool, 8ME pour Matt Turner, héritage de l’ère Textor, aussitôt prêté, et 7,5ME pour Pavel Sulc.

Le Paris FC affiche un bilan bien rouge

A noter que Lens, Lyon, Monaco et Lille sont les quatre clubs ayant le bilan le plus positif sur toute la planète football, tandis que Manchester City (368,7ME), Arsenal (365,7ME) et Liverpool (244,4ME) ont la balance le plus négative. Si l'on se limite à la Ligue 1, c'est le Paris FC qui a été le plus dépensier en 2025 avec un solde négatif dans le rouge avec 57ME, devant Strasbourg et le PSG.