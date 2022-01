L’OL ne veut pas envoyer l’ASSE en Ligue 2

Dans : OL.

Déterminé à remonter dans la classement de la Ligue 1, l’Olympique Lyonnais serait ravi d’enfoncer l’AS Saint-Etienne ce vendredi soir. Mais d’un autre côté, le club rhodanien a-t-il vraiment intérêt à voir son rival descendre en Ligue 2 ? Les avis sont plutôt partagés.

La polémique de la semaine illustre bien l’état d’esprit de certains supporters de l’Olympique Lyonnais. « Ils sont à l’agonie… Achevez-les ! », pouvait-on lire sur la banderole du groupe Lyon 1950, sans pitié pour l’AS Saint-Etienne malgré le désaccord de la direction. Les dirigeants seront donc ravis d’apprendre que d’autres fans n’abordent pas ce derby avec la même opinion. Du côté du virage sud, Thierry Greco, vice-président du groupe les Canuts de l’OL, admet qu’une relégation de l’actuelle lanterne rouge le priverait d’un des événements de la saison.

« J'ai besoin de mes deux derbys annuels ! »

« Comme tout supporter de l’OL, dès que le calendrier de la saison tombe, je regarde les deux dates du derby, bien avant les matchs contre le PSG ou l’OM, a confié le supporter au média 20 Minutes. Ça me ferait donc chier de voir les Stéphanois en Ligue 2 car je tiens à cette suprématie régionale qu’on garde pendant six mois, à condition de l’emporter dans l’affrontement direct sur le terrain. J’ai de la famille à Sainté, et des collègues de travail fans des Verts, et je suis à fond pour nos chambrages avec eux. Non, vraiment, nos meilleurs amis me manqueraient. »

Un avis partagé par de nombreux suiveurs de l’Olympique Lyonnais, et même en interne. En effet, Bart Ruzza, journaliste de la chaîne du club OL Play, refuse d’envisager la saison prochaine sans les deux confrontations face à l’AS Saint-Etienne. « En L1, J’ai besoin de mes deux derbys annuels ! C’est pas négociable », a écrit l’animateur sur le réseau social Twitter. Il faut dire qu’en cas de non-qualification pour une compétition européenne, le prochain exercice pourrait être triste si les Verts venaient à descendre.