L’OL ne se refuse pas, il a dit oui en 48 heures

Par Corentin Facy

Consultant sur RMC et Amazon la saison dernière, Ludovic Giuly a rechaussé les crampons pour intégrer le staff de Peter Bosz à l’OL.

Adjoint de Peter Bosz à l’Olympique Lyonnais, Ludovic Giuly est en charge des attaquants. Cette saison, l’ancien attaquant de l’OL et de Monaco devrait prendre son pied dans la capitale des Gaules au vu des joueurs offensifs à disposition : Alexandre Lacazette, Moussa Dembélé, Tête, Karl Toko-Ekambi ou encore Lucas Paqueta. Dans une interview accordée au site Olympique & Lyonnais, Ludovic Giuly est revenu sur les coulisses de son retour à l’OL. Pour celui qui était plutôt apprécié des téléspectateurs pour ses interventions sur Prime Vidéo, la décision de quitter les médias pour revenir sur les terrains n’a pas été difficile à prendre. Au contraire, en l’espace de deux jours, « Ludo » Giuly avait déjà entériné son choix d’accepter la proposition de Jean-Michel Aulas et de Peter Bosz d’intégrer le staff de l’équipe professionnelle de l’OL.

Giuly n'a pas hésité avant de dire oui à Bosz

𝙄𝙡 𝙣'𝙖 𝙧𝙞𝙚𝙣 𝙥𝙚𝙧𝙙𝙪 𝙙𝙚 𝙨𝙤𝙣 𝙩𝙖𝙡𝙚𝙣𝙩 𝙚𝙩 𝙙𝙚 𝙨𝙤𝙣 𝙛𝙡𝙖𝙞𝙧 𝙙𝙚𝙫𝙖𝙣𝙩 𝙡𝙚 𝙗𝙪𝙩... 🤩



Mesdames et Messieurs, @Ludovic_Giuly dans ses œuvres à la séance matinale 🎥🔴🔵 pic.twitter.com/yHcYFfdw7t — Olympique Lyonnais (@OL) July 7, 2022

« Je suis content d’être revenu aux sources. Vincent (Ponsot) et Bruno (Cheyrou) m’ont appelé parce que Hendrie Krüzen est parti. Ils cherchaient quelqu’un et de mon côté, ça faisait pas mal de temps que je cherchais aussi pour trouver une équipe avec qui bosser. Finalement, ce n’était pas prévu dans mes plans cet été, j’étais parti pour un autre projet familial. Quand ils m’ont appelé, j’ai sauté sur l’occasion et tout annulé pour revenir sur Lyon. C’est une surprise parce que l’OL, c’est le club où j’ai commencé. Ils avaient besoin de quelqu’un pour les attaquants et mon expérience que j’ai eue dans ma carrière dans un vestiaire. J’ai pris une décision en 48h. J’étais à Dubaï en train de m’installer et j’ai tout remis dans les cartons pour revenir à Lyon. Si ce n’avait pas été Lyon, j’aurais arrêté de chercher. Barcelone était aussi une possibilité mais sinon, j'aurais dit stop » a expliqué Ludovic Giuly, ravi de retrouver les terrains et qui plus est dans un club qui lui est cher à l’Olympique Lyonnais. Reste maintenant à aider Peter Bosz au mieux dans le but de faire de l’OL -de nouveau- une équipe du top 3 en France, qui est l’objectif des dirigeants pour la saison à venir.