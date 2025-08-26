L'OL ne s'était pas trompé, il est nul

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

Poussé dehors par l'OL en janvier dernier, Gift Orban n'a pas non plus réussi son expérience à Hoffenheim. L'écurie allemande est sur le point de l'envoyer en prêt au Hellas Verona pour une somme dérisoire.

L'Olympique Lyonnais a clairement réussi son coup en se séparant de Gift Orban en janvier dernier. Plus en odeur de sainteté dans le Rhône, l'attaquant nigérian avait été vendu à Hoffenheim dans le cadre d'un transfert d'un montant de 9 millions d'euros fixes, plus 3 millions d'euros de bonus, dont 1 million garanti. Une belle, très belle opération quand on voit ce qu'il est devenu ensuite. Avec seulement 13 matchs disputés avec la formation allemande, il n'a inscrit que 4 buts et ne fait déjà plus du tout partie des plans du club. Ni son entraineur, ni son staff, ni sa direction ne compte sur lui aujourd'hui. A tel point qu'il est déjà envoyé ailleurs, à peine quelques mois après son arrivée. L'OL ne s'était clairement pas trompé sur son compte.

Gift Orban coule, l'OL avait raison

🚨💥 EXCL | Gift #Orban to Hellas Verona – DONE DEAL!



Full agreement reached with TSG Hoffenheim: loan with an option to buy.



Loan fee €1m, option to buy for €9m. Full salary covered. Player is on his way for medical tests, documents are now being exchanged.@SkySportDE 🇳🇬 pic.twitter.com/3g6ki1nGAc — Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 26, 2025

La presse italienne et Florian Plettenberg, journaliste allemand pour Sky Germany, sont unanimes : Gift Orban est sur le point de s'engager avec le Hellas Verona. L'écurie italienne et Hoffenheim sont parvenus à un accord complet pour un prêt avec une option d'achat. Ce qui est surtout très frappant, c'est la décadence dans la valeur marchande de l'ancien de l'Olympique Lyonnais. Pour s'adjuger les services du joueur, la formation italienne doit payer 1 million d'euros fixes seulement pour les frais du prêt et elle dispose d'une option sur son transfert définitif en fin de saison à 9 millions d'euros.

Pour rappel, l'OL avait payé 14 millions d'euros en janvier 2024 pour le recruter, alors que Gift Orban était régulièrement cité dans des rumeurs l'envoyant chez des très gros clubs européens comme Chelsea, Manchester United ou Tottenham. En vendant définitivement l'attaquant de 23 ans l'hiver dernier, Lyon s'est ôtée une sacrée épine du pied.