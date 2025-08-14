L’OL ne pouvait pas rater cette signature évidente

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’Olympique Lyonnais a annoncé mercredi la prolongation de Clinton Mata jusqu’en 2028. Une signature précieuse pour le club rhodanien tant l’ancien joueur du FC Bruges s’est avéré fiable depuis deux ans.

Le mercato estival de l’Olympique Lyonnais rime avec changement, avec les départs de Lacazette, Cherki, Thiago Almada ou encore Lucas Perri et les arrivées de nombreux joueurs tels que Kluivert, Sulc, Moreira, Morton et plus récemment Karabec. Dans ce contexte de bouleversement de l’effectif, il est cependant précieux pour Paulo Fonseca de conserver quelques cadres de la saison dernière. En ce sens, l’OL a réussi l’exploit de prolonger Nicolas Tagliafico, malgré les convoitises dont faisait l’objet l’international argentin. Clinton Mata n’était lui pas en fin de contrat, mais Lyon a sécurisé son polyvalent défenseur de 32 ans, dont le bail expirait en juin 2026. Mercredi, les Gones ont annoncé la prolongation de l’Angolais jusqu’en 2028.

Mata, une prolongation logique à l'OL

Une signature logique et évidente pour l’OL tant Clinton Mata s’est avéré fiable ces deux dernières années comme le souligne Le Progrès dans son édition du jour. « Joueur régulier dans la performance, capable d’évoluer en tant que latéral droit ou défenseur central, son poste privilégié désormais, Clinton Mata est aussi, comme le souligne l’OL dans son communiqué, un cadre du vestiaire. Il a disputé ces deux dernières saisons 73 matchs toutes compétitions confondues » détaille le quotidien régional dans son édition du jour. Autrement dit, il était évident pour l’Olympique Lyonnais de conclure cette prolongation et de conserver un joueur tel que Clinton Mata dans son effectif. Paulo Fonseca et les supporters lyonnais peuvent s’en réjouir, d’autant que son association avec Moussa Niakhaté a plutôt montré de bonnes choses la saison dernière. Une base sur laquelle le staff de l’OL va pouvoir s’appuyer en ce début de saison 2025-2026.