L'OL ne pardonne pas à Textor cette folie à 90 millions

Par Corentin Facy

Que ce soit sur le plan sportif ou financier, tous les feux sont au rouge à l’OL en cette fin de saison. Et certains choix effectués par John Textor lors des deux dernières années laissent de très gros regrets.

Depuis la défaite à Monaco samedi soir, les espoirs de qualification en Ligue des Champions ont été quasiment réduits à néant pour l’Olympique Lyonnais. Le club rhodanien est toujours en vie après les défaites de Lille, de Nice et de Strasbourg, mais il faudrait plus qu’un miracle pour voir l’équipe de Paulo Fonseca accéder à la quatrième place de Ligue 1 lors de la dernière journée. En l’absence de Ligue des Champions, le club détenu par John Textor va passer un été compliqué, avec un passage redouté devant la DNCG, qui pourrait se montrer impitoyable si l’homme d’affaires américain n’apporte pas très vite les garanties apportées.

Au vu de la situation financière de l’OL, certains choix effectués par le passé ressemblent avec un peu de recul à un véritable suicide. Grand suiveur et amoureux du club rhodanien, Barth Ruzza a un exemple concret en tête. Le journaliste se demande encore comment son club a-t-il pu investir près de 100 millions d’euros pour acheter trois joueurs très moyens, à savoir Moussa Niakhaté, Orel Mangala et Ernest Nuamah. « Je pense à l'enveloppe transfert à 90M€ de Niakate/ Nuamah /Mangala » a publié sur son compte X le journaliste, qui n’en revient toujours pas des choix effectués par John Textor par le passé.

Fonseca, Textor, personne n'est épargné à l'OL

L’Américain n’est pas le seul critiqué par Barth Ruzza, qui a également ciblé Paulo Fonseca, dont les choix interrogent de plus en plus au fil des semaines. « De manière rationnelle, tu ne peux pas te passer de Cherki. Il ne faut pas risquer une blessure avant le transfert ? J’oubliais : le coach est aussi le banquier pour Joe » soupire le journaliste amoureux de l’Olympique Lyonnais, qui n’a désormais plus aucun espoir pour la saison en cours et qui espère que John Textor arrivera à limiter la casse cet été afin de repartir sur une nouvelle saison en Ligue 1. Mais cette perspective est encore lointaine pour les supporters lyonnais, pour qui se projeter avec ce club devient de plus en plus difficile.