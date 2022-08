L'OL ne finira pas sur le podium, les ordinateurs ont parlé

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Ambitieux cet été, l’Olympique Lyonnais compte bien réintégrer le podium de Ligue 1 à la fin de la saison. Le club rhodanien espère enfin retrouver la Ligue des Champions. Mais les prédictions du Centre International d’Etude et du Sport (CIES) lui sont défavorables.

Avec deux victoires en autant de matchs disputés, l’Olympique Lyonnais a parfaitement entamé sa saison sur le plan comptable. L’entraîneur Peter Bosz voit encore pas mal de points à améliorer suite aux succès face à Ajaccio (2-1) et Troyes (4-1). Il n’empêche que les Gones, qui comptent un match en retard à jouer à Lorient, restent les seuls susceptibles de suivre le rythme du Paris Saint-Germain après trois journées de Ligue 1.

L'OL devancé par Monaco et l'OM ?

De quoi conforter le club rhodanien dans son ambition de retrouver le podium à la fin de la saison. En tout cas, avec les retours d’Alexandre Lacazette et de Corentin Tolisso, en plus de la prolongation du prêt de l'ailier Tetê, l’Olympique Lyonnais s’est donné les moyens de réussir. Mais cela reste insuffisant pour obtenir les faveurs du Centre International d’Etude et du Sport. En effet, le CIES a donné ses prédictions sur le classement final de notre championnat 2022-2023.

Voici le classement final supposé à l'issue de la saison en Ligue 1 selon le CIES ! 🇫🇷 pic.twitter.com/YqdxoJGCOt — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) August 22, 2022

Résultat, le club dirigé par Jean-Michel Aulas n’apparaît qu’à la quatrième place de ce classement basé sur « les performances des équipes lors des deux saisons précédentes, le capital expérience des joueurs de l’effectif actuel et les dépenses sur le marché des transferts. » Autant dire que l’Olympique Lyonnais tiendra à faire mentir les statistiques du CIES, qui n’a surpris personne en désignant le Paris Saint-Germain futur champion de France. A noter que l’AS Monaco et l’Olympique de Marseille sont respectivement classés deuxième et troisième. Tandis que l’AC Ajaccio, Clermont, Troyes et Angers sont pressentis aux quatre dernières positions synonymes de relégation en Ligue 2.