L'OL ne fait vraiment pas peur au FC Nantes

Par Corentin Facy

Trop irrégulier en Ligue 1, l’OL peut compter sur le grand retour d’Alexandre Lacazette pour tenter d’enclencher une nouvelle dynamique de victoires avec la réception de Nantes ce vendredi soir.

De retour de blessure le week-end dernier à Lille, Alexandre Lacazette a sonné la révolte et a permis à l’Olympique Lyonnais d’accrocher un point. Auteur d’un doublé dans les dix dernières minutes du match, le « Général » de l’OL a prouvé si cela était nécessaire qu’il faisait assurément partie des meilleurs attaquants de notre championnat. Et tandis que Lyon n’est plus une équipe qui fait vraiment peur en Ligue 1, il dispose maintenant d’un atout de taille pour la fin du championnat. En conférence de presse avant le déplacement du FC Nantes à Lyon ce vendredi soir, l’entraîneur nantais Antoine Kombouaré a confirmé que l’OL n’inspirait plus la peur. En revanche, Alexandre Lacazette change totalement la donne selon l’ancien entraîneur du PSG, qui redoute énormément le buteur lyonnais, auteur de 16 réalisations depuis le début de la saison.

Lacazette, l'atout de l'OL qui fait peur à Nantes

« On sait qu'ils ont aussi quelques soucis. Ce n’est pas le grand Lyon qu’on va jouer vendredi. On a des qualités à faire valoir et on a fait une bonne semaine d'entraînement. Personnellement, j’ai envie de faire quelque chose là-bas parce que ça fait longtemps qu’on n’a pas gagné, on a trois points importants à prendre dans la course au maintien. C’est forcément un match compliqué car on a pris qu’un point sur douze. De plus, on va défier un adversaire qui ne nous réussit pas. On s’attend donc à une partie difficile. Les statistiques sont faites pour être battues. Il y a une équipe avec et sans Alexandre Lacazette, on l'a vu sur la dernière rencontre (face à Lille). C'est une formation difficile à cerner, elle montre plusieurs visages. Contre le LOSC (3-3), ils ont été en difficulté, menés logiquement, puis ils inversent la tendance. Ils ont des passages difficiles mais des garçons de talent qui peuvent être dangereux à tout moment » a analysé Antoine Kombouaré. Les supporters de l’OL, qui ne savent pas toujours sur quel pied danser avec cette équipe très irrégulière seront certainement d’accord avec l’entraîneur du FC Nantes.