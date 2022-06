L'OL ne fait plus rêver les joueurs, Govou sans pitié

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

A l'issue d'une saison décevante et une huitième place, l'OL a bien reculé dans la hiérarchie nationale. Lyon souffre face aux nouveaux projets dynamiques de Nice et Rennes notamment. Un constat partagé par Govou, qui prévient déjà son club formateur pour le mercato.

Et si l'OL n'était plus un gros du championnat de France de Ligue 1 ? Le doute est permis après une troisième saison consécutive sans ligue des champions. Dans ses trois derniers exercices, l'OL a même fini septième et huitième c'est-à-dire en dehors de toute place européenne. Habitué à truster le podium pendant les 20 dernières années, l'OL semble dépassé par des clubs comme Nice, Rennes voire Lens au classement et aux yeux des observateurs. Un constat inquiétant surtout s'il venait à devenir effectif dans l'opinion publique et donc auprès des talents de demain.

Govou se sent plus attiré par Rennes que l'OL

Cela n'a pas échappé à Sidney Govou. L'ancien joueur de l'OL a connu les grandes années du club dans les années 2000 avec les sept titres de champion de France. A cette époque, Lyon attirait les regards en tant qu'ogre incontesté du championnat de France. Mais, les choses ont bien changé pour le consultant Canal+, interrogé par Le Progrès sur l'intersaison lyonnaise qui se profile à l'horizon. Pour lui, ces dernières saisons ont impacté la réputation du club et cela risque de se faire sentir aux prochains mercatos.

« À Lyon, on est peu là-dedans aussi, les supporters ne s’en rendent pas compte. Aujourd’hui, ce n’est pas forcément un endroit où tu as envie d’aller quand tu regardes ça de l’extérieur. Si j’étais joueur, je signerais plus à Rennes qu’à Lyon. Il va falloir être très bon au niveau du recrutement », a indiqué sèchement celui qui a connu tant de belles soirées européennes à Gerland. Des arguments qui peuvent expliquer les difficultés connues par le club lyonnais lors des dernières fenêtres de recrutement avec des refus, comme celui de Sardar Azmoun l'hiver dernier. Toutefois, en football, tout va vite surtout financièrement. L'arrivée d'un nouvel actionnaire dans les prochaines semaines pourrait faciliter l'avenir. Un élément peut-être indispensable pour remettre l'OL dans le jeu.