L'OL n'est pas pris au sérieux au mercato

Par Alexis Rose

À la recherche d’un latéral gauche titulaire pour la saison prochaine, l’Olympique Lyonnais continue d’avancer ses pions pour Tyrell Malacia, la pépite néerlandaise de Feyenoord.

Avec le retour de prêt d’Emerson à Chelsea, le club rhodanien doit forcément trouver un nouveau latéral gauche pour concurrencer Henrique tout au long de l’exercice 2022-2023. Pour cela, l’OL a coché plusieurs noms, dont celui de Tyrell Malacia. Auteur d’une très belle saison avec le Feyenoord, avec cinq passes décisives et un but en 49 matchs toutes compétitions confondues, le joueur de 22 ans a clairement franchi un cap ces derniers mois. Désormais convoqué avec les Pays-Bas, Malacia est un latéral gauche très bankable sur le marché des transferts. Et à l’heure actuelle, l’OL est le club le plus avancé sur le dossier, comme l’explique le média batave Voetbalprimeur, pour qui le départ de Malacia se prépare déjà du côté de Feyenoord.

L’OL devra mettre plus que 10 ME

« L’arrivée d’Ian Maatsen (Chelsea) viendrait absorber le départ prochain de Tyrell Malacia. Malacia dispose d’un intérêt concret de l'Olympique Lyonnais de Peter Bosz. L'international néerlandais aurait même déjà été vu au Groupama Stadium. Même si pour l’instant, il n’y a aucun accord, vu que la première offre de 10 millions d'euros de l’OL a été rigoureusement renvoyée à la poubelle par Feyenoord », peut-on lire sur le site néerlandais, qui explique donc que Lyon discute avec le joueur et son club pour un futur transfert estival. Mais si l’OL ne veut pas se faire doubler dans ce dossier, Jean-Michel Aulas va devoir accélérer les choses pour trouver un accord, probablement autour d’un transfert de 20 ME.

D'après Voetbal Primeur, Tyrell #Malacia aurait déjà été vu à proximité du Parc OL, même si Feyenord, qui réclamerait 20M€ a refusé une première proposition de l'OL à 10M€.

Malacia, Lyon poursuit son joli mercato

En tout cas, si ce dossier venait à se réaliser dans les semaines à venir, cela montrerait que l’OL est reparti sur un nouveau projet solide. Vu que pour le moment, le mercato des Gones est plutôt bien réussi avec le retour marquant d’Alexandre Lacazette et la future venue du jeune milieu de Caen, Johann Lepenant. Si un grand espoir comme Tyrell Malacia venait se greffer à ce recrutement, Lyon pourrait alors avoir les moyens de ses ambitions en L1 avec Peter Bosz à sa tête la saison prochaine. Il le faudra de toute façon car un club comme l’OL ne pourra pas revivre une deuxième année de suite sans Coupe d’Europe.