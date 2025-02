L'OL n'a pas le niveau, sa vraie place dévoilée

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL a perdu un match très important à Marseille ce dimanche soir en Ligue 1. Les Gones n'y arrivent plus en ce début d'année 2025.

A Lyon, pas grand-chose ne va en ce début d'année 2025. Ce dimanche soir au Stade Vélodrome, les hommes de Paulo Fonseca ont longtemps cru ramener un résultat positif de Marseille. Mais voilà, les carences sont profondes et l'OM a parfaitement su profiter des errements lyonnais pour punir l'OL. Beaucoup de fans et observateurs sont inquiets pour les Gones, surtout que le club rhodanien a pas mal dégraissé son effectif cet hiver sur le marché des transferts. Sidney Govou ne dira pas le contraire, lui qui pense que Lyon est tout simplement à sa place.

L'OL, pas la stature d'une équipe de Ligue des champions ?

Lors d'une chronique pour Le Progrès, le consultant a en effet indiqué concernant le potentiel des Rhodaniens : « Avec cette équipe, il y a trop d’écart de niveau selon les périodes. Tu as l’impression par moments qu’elle surdomine, que rien ne peut lui arriver. Et à d’autres, elle passe au travers. Même sur un match, il y a des baisses de forme qui sont assez générales. Et dans les temps faibles, les joueurs ont tendance à tous se regarder et à ne pas agir. Il faut que certains prennent l’initiative de remobiliser tout le monde. Lyon ne défend pas bien, parce qu’il n’a pas de grands défenseurs. (...) C’était déjà le problème avec Pierre Sage. Fonseca hérite d’une situation qui n’est pas optimale. L’OL n’a pas pu prendre de joueurs. Il faut faire avec. De ce que je vois depuis le début de saison, si on occulte ses deux bons mois en octobre et novembre, je trouve que Lyon est à peu près à sa place. Il va falloir déjà accrocher l’Europe. Et tant mieux, si par le plus grand des hasards, il arrive à accrocher la Ligue des Champions… ». Après 20 journées de Ligue 1, l'OL est 7e avec 30 points. Les Gones ne sont pas encore totalement décrochés mais vont devoir rapidement réagir. Le week-end prochain, Lyon reçoit le Stade de Reims.