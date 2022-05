L'OL monte en puissance, Peter Bosz ne sera pas viré

Dans : OL.

Même si une qualification pour l'Europe apparaît encore utopique, l'OL réalise une bonne fin de saison avec notamment une victoire 0-3 à Marseille dimanche dernier. De quoi améliorer le bilan de Peter Bosz et peut-être l'aider à être maintenu la saison prochaine.

L'OL retrouve enfin des couleurs en cette fin de saison. Des couleurs, son jeu et des résultats cohérents. Les Lyonnais ont pris 13 points sur les 18 derniers. Pas le rythme d'un champion mais au moins celui d'une équipe sur le podium. De toute manière, à part Monaco et le PSG, personne n'a fait mieux en Ligue 1. Dans cette série, l'OL a inscrit 19 buts en six matches, soit plus de trois par rencontre. Des chiffres bien dopés par les succès 6-1 contre Bordeaux, 5-2 contre Montpellier et 3-0 à Marseille qui feraient oublier les problèmes d'efficacité entrevus cette saison.

Une fin de saison qui réhabilite Peter Bosz ?

Surtout, cela tranche avec l'OL au fond de jeu limité, pauvre et inoffensif souvent critiqué pendant le mandat de Peter Bosz. Car, si cette fin de saison soulage un homme, c'est bien le Néerlandais. Ce dernier est sous contrat pour la saison prochaine même si la menace de non-qualification européenne qui plane sur lui fait craindre un licenciement imminent. Mais, la fin de cette saison 2021-2022 est sa meilleure aide pour sauver sa peau.

En effet, comme l'indique le Progrès, il n'est plus exclu que Peter Bosz sauve sa tête même si l'OL rate l'Europe la saison prochaine. Les progrès entrevus pendant le printemps joueraient en faveur de Peter Bosz. Ils viendraient appuyer le fait qu'avec plus de temps le travail du Néerlandais à l'OL ne peut être que concluant. Surtout, s'il peut éviter un licenciement toujours très onéreux, cela ne déplairait pas au board lyonnais. Est-ce la bonne solution ? L'avenir le dira mais du côté de certains supporters on en doute quand même. Il sera donc intéressant de noter leur réaction en cas de poursuite de l'aventure, eux qui ont réussi à avoir la peau d'entraîneurs par le passé.