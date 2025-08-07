L'OL maltraite Lees-Melou, le Paris FC doit en profiter

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

Désireux de renforcer son effectif par l'intermédiaire de joueurs peu coûteux mais non moins talentueux, l'Olympique Lyonnais aurait pu s'offrir Pierre Lees-Melou. Mais les Gones ont été trop passifs sur le dossier et le Paris FC compte en profiter.

Désormais sous le contrôle régulier de la DNCG, le gendarme financier du football français, l'Olympique Lyonnais ne peut plus faire de folies déraisonnables comme John Textor auparavant. Michele Kang et ses acolytes doivent relancer l'économie du club sans que le sportif en pâtisse. Une mission périlleuse qui oblige les recruteurs à cibler des profils bien moins coûteux. C'est dans cette optique que sont déjà arrivés 4 joueurs pour un total de 23 ME, soit une moyenne de moins de 6 ME par joueur. Un chiffre qui correspond justement au montant envoyé au Stade Brestois pour recruter Pierre Lees-Melou. Mais la passivité des dirigeants pour répondre aux exigences brestoises permet au Paris FC de reprendre le contrôle sur le dossier.

Le Paris FC en embuscade pour Lees-Melou

OL : Lees-Melou n'arrive pas, il accuse un dirigeant https://t.co/AIu1w5vqDw — Foot01.com (@Foot01_com) August 7, 2025

Depuis plusieurs jours, Pierre Lees-Melou ne cache plus en interne sa volonté de s'engager à l'Olympique Lyonnais. Mais selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, l'opération a désormais peu de chances de se conclure. Si son contrat de deux ans à l'OL était apparemment prêt, le dossier est à ce jour… au point mort. Et le Paris FC compte bien en profiter. Le Télégramme révélait le 31 juillet dernier que le néo-pensionnaire de Ligue 1 s'était aligné sur l'offre de 6 ME des Gones en transmettant la même chose aux Brestois. Les négociations vont donc pouvoir se poursuivre car si le nouveau riche décide d'accélérer en accédant aux exigences des Ty Zefs, alors le dossier devrait se décanter rapidement.