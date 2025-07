L'OL maintenu, un premier transfert débloqué

En maintenant l'Olympique Lyonnais en Ligue 1, la DNCG a soulagé tout un club. Désormais, le mercato des Gones peut débuter et cela fait les affaires d'un certain Matt Turner.

Si l'été débute officiellement le 21 juin en France, à Lyon cette date a été repoussée au mercredi 9 juillet cette année. L'Olympique Lyonnais a vécu 15 jours d'angoisse et de flou après l'annonce de sa rétrogradation en Ligue 2 par la DNCG. Il a fallu plusieurs changements au niveau de la direction et un apport financier massif pour sauver le club d'une chute terrible. Désormais, l'OL peut se consacrer à la saison 2025-2026 avec la construction d'une nouvelle équipe. Les recrues vont pouvoir arriver dans le Rhône et cela concerne notamment une cible de John Textor.

En effet, le gardien Matt Turner attend avec impatience sa signature à Lyon dans les prochains jours. Selon le quotidien espagnol AS, le sauvetage de l'OL doit permettre au joueur américain de s'engager officiellement avec le sixième du dernier championnat de France. Une perspective d'autant plus probable que le départ de Lucas Perri est presque planifié pour remplir les caisses du club rhodanien.

🚨 BREAKING: @OL have announced they will NOT be relegated to Ligue 2, they are staying in Ligue 1.



Great news for Tanner Tessmann who wants to stay with Lyon and Matt Turner who will most likely join the French side. 🇺🇸🇫🇷 pic.twitter.com/DGRTwYsQqo