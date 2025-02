L'OL le bloque, Cherki va toucher 2,5ME ‍!

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a refusé de laisser partir Rayan Cherki au Borussia Dortmund lors du dernier jour du mercato, malgré un bon de sortie. L'OL va le payer au prix fort puisque le club va devoir dédommager son joueur.

C'est une histoire incroyable, mais vraie, que révèle ce mercredi RMC, deux jours après la fin du mercato. Lundi, pendant une bonne partie de la journée, un avion du Borussia Dortmund a attendu à l'aéroport de Lyon que le transfert de Rayan Cherki se finalise puisque le joueur avait donné son accord et que les dirigeants allemands ont accepté de payer les 22,5 millions d'euros réclamés par John Textor pour laisser partir son jeune milieu offensif dès ce mercato d'hiver. Sauf que finalement, le propriétaire américain de l'Olympique Lyonnais a changé d'avis et a refusé de tenir l'engagement pris auprès de Rayan Cherki lorsque ce dernier a prolongé l'an dernier. Mais, tout avait été prévu, et comme l'explique le média, finalement, le joueur de 21 ans va obtenir un dédommagement très substantiel, à savoir 2,5ME.

Cherki va toucher un gros bonus grâce au mercato

OL : Le dossier Cherki va faire des gros dégâts https://t.co/YVafAQTda8 — Foot01.com (@Foot01_com) February 4, 2025

Avouant s'être fait piéger lundi soir lorsqu'il avait annoncé que Rayan Cherki avait demandé à finalement ne pas partir, le milieu offensif étant décidé à finir la saison à Lyon par amour de son club formateur, Daniel Riolo a plaidé coupable et a confirmé ce jackpot colossal que le joueur de l'Olympique Lyonnais va toucher. « Il y avait ce contrat avec une clause à 22,5 millions d'euros, mais aussi une autre clause disant que si Cherki refuse l'offre, il a une clause de compensation... et prend 2,5 millions d'euros. Ce qui est quand même incroyable ! Donc en fait, il avait intérêt à refuser l'offre à ce moment-là. Alors qu'il a quand même fait une lettre pour dire 'je pars' (...) Je ne vais pas que taper sur Cherki, parce que ce n'est que du business, au fond. On n'a donc eu que des intérêts économiques, pas d'affect », a expliqué notre confrère, qui a reconnu s'être trompé il y a 48 heures, mais que l'histoire était autrement plus compliquée qu'il ne le pensait. Tout cela va évidemment mettre de l'huile sur le feu entre John Textor, Rayan Cherki et les supporters de l'OL, lesquels se demandent de quelle manière est réellement dirigée leur club depuis la vente par Jean-Michel Aulas.