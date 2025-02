L'OL largué face au top 6, un chiffre est édifiant

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL s'est logiquement incliné face au PSG ce dimanche soir en Ligue 1. Si les Gones ont montré de belles valeurs en fin de rencontre, ils continuent d'éprouver des difficultés assez importantes face au top 6 du championnat.

L'OL voulait faire tomber le PSG ce dimanche soir en Ligue 1 au Groupama Stadium mais les Rhodaniens n'auront pas su rivaliser pendant toute la rencontre. Le club de la capitale l'a emporté 3 buts à 2. Les Gones ont tenté de revenir en fin de match. Mais trop tard pour accrocher un match nul. Globalement, l'Olympique Lyonnais a beaucoup de mal à augmenter son niveau de jeu lorsque le niveau s'élève. Cette saison, d'après Stats Foot, les Lyonnais n'ont en effet pris que 4 points face aux équipes du top 6. Bien trop peu pour espérer accrocher une place en Ligue des champions dans ces conditions.

L'OL a du mal à passer le cap face aux cadors

Jusqu'à la fin de saison, l'Olympique Lyonnais devra néanmoins encore jouer Nice, Lille et Monaco parmi les équipes du top 6. L'occasion de prendre des points et rattraper un peu le retard face à ces équipes aux ambitions fortes. Aussi, il faudra faire le travail face aux équipes dites plus modestes. Après 23 journées disputées cette saison en Ligue 1, les hommes de Paulo Fonseca sont 6es avec 36 points. La fin de rencontre face au Paris Saint-Germain est porteuse d'espoirs et devra être prise pour exemple pour faire un résultat dès le week-end prochain lors de la réception du Stade Brestois au Groupama Stadium. Il faudra également gérer les rencontres de Ligue Europa, une compétition dans laquelle les Gones sont en forme et ont une vraie opportunité d'aller loin. L'OL affrontera le Fotbal Club Steaua Bucarest en huitièmes de finale de la compétition.