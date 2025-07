L'OL lance son mercato avec Gonçalo Borges

Dans : OL.

Par Corentin Facy

A défaut d’avoir de gros moyens, l’OL devra avoir des idées lors de ce mercato estival pour se renforcer à moindre coût. Dans le secteur offensif, le club rhodanien souhaite enrôler Gonçalo Borges.

Il y a un peu plus d’une semaine, la DNCG a autorisé l’Olympique Lyonnais à recruter durant le mercato estival. Un vrai soulagement pour les supporters ainsi que pour les dirigeants du club rhodanien. L’heure n’est plus aux grosses dépenses et à la distribution de copieux salaires à l’OL, mais plutôt à un mercato low-cost avec de bonnes idées plutôt que de gros moyens. Pour l’heure, c’est le calme plat au niveau des rumeurs. Mais tout devrait s’accélérer dans les jours à venir, l’OL souhaitant logiquement offrir à Paulo Fonseca des renforts avant le début du championnat mi-août.

OL : Fofana refuse l'OM, la marche est trop haute https://t.co/pRlr34A2LO — Foot01.com (@Foot01_com) July 16, 2025

Selon les informations de TransferFeed, le premier renfort de l’été à Lyon pourrait se nommer Gonçalo Borges. L’ailier portugais du FC Porto a peu joué cette saison et aimerait quitter les Dragons. Malgré un temps de jeu assez faible, le natif de Lisbonne a inscrit 2 buts et délivré 7 passes décisives toutes compétitions confondues, suffisant pour attiser la convoitise de l’OL. Paulo Fonseca connaît bien le joueur et ne serait pas contre l’idée de le recruter pour étoffer un secteur offensif bien maigre à Lyon après la blessure de Nuamah et les départs de Lacazette, Cherki et Thiago Almada.

Lyon pense à Gonçalo Borges

Dans ce dossier, Lyon va cependant devoir batailler avec des clubs aux moyens financiers plus importants puisque Flamengo, Strasbourg et le PSV Eindhoven sont également intéressés. Enfin débarrassé de l'épée de Damoclès de la DNCG, le club rhodanien espère pouvoir aller vite et doubler tout le monde. Avec l’objectif de vendre à Gonçalo Borges un projet dans lequel il aura un temps de jeu important pour se développer et enfin exploser du haut de ses 23 ans, après avoir montré de belles promesses mais pas beaucoup plus au FC Porto pour le moment.