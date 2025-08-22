L'OL je t'aime, un Anglais déclare sa passion

Dans : OL.

Par Nathan Hanini

L’Olympique Lyonnais s’apprête à retrouver le Groupama Stadium ce samedi pour la deuxième journée de Ligue 1 face à Metz. Une occasion pour les nouvelles recrues de prendre leurs marques sur leur pelouse. Tyler Morton est déjà conquis par le septuple champion de France.

Lyon a entamé son championnat de Ligue 1 de la meilleure des manières. Une victoire au mental du côté de Lens sur la plus petite des marges (1-0). Une entrée en matière qu’il faudra confirmer ce samedi face au FC Metz. Le groupe de Paulo Fonseca va retrouver son antre, le Groupama Stadium. Pour l’occasion, Tyler Morton était de passage en conférence de presse. Le jeune anglais s’est exprimé sur son arrivée sur les bords du Rhône.

Morton est déjà séduit par Lyon

Tyler Morton :



💬 "C’est un grand championnat, attirant, avec des joueurs de grande qualité.



Je connais des joueurs brillantd ici comme Gomes Rodrigues ou Rowe. C'est un tremplin de jouer sur une telle scène."



🎙️ Conf. de presse#TeamOL #OLFCM pic.twitter.com/dlJ8wn4nRH — 𝗟𝗨𝗚𝗗𝗨𝗡𝗘𝗪𝗦™ (@Lugdunews_) August 21, 2025

L’ancien joueur de Liverpool n’a pas mis beaucoup de temps avant d’être convaincu de rejoindre le septuple champion de France. « Ça a été assez facile pour moi de venir ici. Dès que le club s’est intéressé à moi, tous mes proches savaient que j’allais signer. Ce qui me motive, c’est la passion des joueurs et des supporters. C’est un club qui a faim, donc, ça a été très simple pour moi. Mon intégration s’est bien passée, tout le monde est très sympa ici », explique-t-il en conférence de presse. Le milieu de terrain anglais a également confié que le style de jeu de Paulo Fonseca l’a également poussé à s’engager du côté de l’OL : « Avant de venir, Paulo Fonseca m’avait envoyé une vidéo qui illustrait sa philosophie de jeu, et ça correspondait parfaitement à mon style. Il a été fantastique avec moi, on a discuté une ou deux fois. J’ai poussé mon agent pour venir ici. Il y a des similitudes entre le jeu de l’OL et celui de Liverpool », ajoute-t-il. Désormais Tyler Morton va devoir s'imposer pour tenter d'aider Lyon a réalisé une belle saison avec pour objectif de retrouver l'Europe.