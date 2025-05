L'OL interdit de recrutement, Textor saute de joie

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’OL, qui risque une interdiction de recrutement et une relégation en Ligue 2, s’apprête à vivre l’été de tous les dangers. Mais le patron du club John Textor a reçu une première bonne nouvelle.

L’été sera chaud pour l’Olympique Lyonnais. En ratant la qualification pour la Ligue des Champions, le club de John Textor est passé à côté d’un énorme chèque d’environ 50 millions d’euros. Un coup dur pour l’homme d’affaires américain, qui va être contraint de vendre plusieurs de ses joueurs à forte valeur marchande pour limiter la casse, dont Rayan Cherki. Le club rhodanien est dans une situation financière critique, ce qui avait d’ailleurs poussé la DNCG à prononcer en janvier dernier une interdiction de recrutement et une relégation à titre conservatoire en Ligue 2.

L'OL sauvé d'une relégation en Ligue 2 ?

Qu’en sera-t-il cet été après le passage devant le gendarme financier du football français ? Alors que l’OL s’expose aussi à des sanctions de l’UEFA, la dernière tendance livrée par le journaliste Razik Brikh est plutôt positive. En effet, d’après notre confrère du site Olympique et Lyonnais, on ne se dirigerait pas -actuellement- vers une descente en Ligue 2 pour le club entraîné par Paulo Fonseca, qui pourrait en revanche écoper d’une nouvelle interdit de recrutement. « Il faut regarder/écouter l'émission. Entre une relégation L2 ou une sanction de recrutement si le dossier n'évolue pas positivement d'ici l'audition... L'OL pourrait plus être sanctionné d'une interdiction de recrutement selon ce qui circule ces derniers temps du côté de la Dncg » a d’abord publié sur X le journaliste, avant de conclure.

OL : Ou sont les millions promis ? Textor interpellé https://t.co/5pdHkPezMb — Foot01.com (@Foot01_com) May 19, 2025

« On a aussi dit que Jean-Pierre Conte était positif puisqu'il m'a dit que John Textor était focus sur ce dossier (trouver les fonds nécessaires). A suivre donc » a précisé le spécialiste, qui semble donc savoir que pour l’instant, la tendance au sein des instances est de priver l’OL de mercato pour une deuxième fois de suite, mais de sauver le club rhodanien d’une relégation en Ligue 2. Un moindre mal pour les Gones, même si une interdiction totale de mercato serait un terrible coup dur pour l’OL en vue de la saison prochaine alors que l'objectif de John Textor est clairement que son équipe retrouve la Ligue des Champions au plus vite pour entamer de nouveau un cercle financier vertueux.