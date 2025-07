L'OL fonce sur un roc de Bundesliga à 9 ME

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Après avoir misé un peu plus de 3 millions d’euros sur Ruben Kluivert, l’OL verrait d’un bon oeil la venue d’un autre défenseur central. Danilho Doekhi est très apprécié par le staff de Paulo Fonseca.

Le mercato est enfin lancé à l’Olympique Lyonnais. Malgré les restrictions de la DNCG, avec une masse salariale en forte baisse et des ventes à gogo, le club rhodanien garde espoir de bâtir un effectif compétitif. Matthieu Louis-Jean est à la manoeuvre pour dénicher, avec l’aide de son entraîneur et de sa cellule de recrutement, des bons coups à moindre prix. Ruben Kluivert et Afonso Moreira ont déjà rejoint l’OL cet été, et ils pourraient bien être imités par Danilho Doekhi. C’est en tout cas le souhait de Paulo Fonseca.

🚨EXCL: 🔴⚪️🇳🇱 #Bundesliga |



❗️Paulo Fonseca et son staff apprécient fortement le profil de Danilho Doekhi



💰 Le défenseur central de l'Union Berlin pourrait être cédé pour ~9M€



Avec @sebnonda https://t.co/7EhbMvjAHa pic.twitter.com/JsKFwx0fvZ — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 30, 2025

Selon les informations de Foot Mercato, le défenseur de 27 ans évoluant à l’Union Berlin plait énormément à l’entraîneur des Gones. En fin de contrat avec le club de Bundesliga dans un an, soit en juin 2026, il fait clairement partie des priorités de l’OL pour continuer à renforcer sa défense. Le club allemand ne dira pas non à son départ, à condition de récupérer près de 9 millions d’euros dans la transaction. Un prix correct pour un défenseur encore jeune et qui sort d’une saison pleine avec 36 matchs disputés, mais l’OL sera-t-il en mesure de s’aligner sur les exigences du club berlinois ?

Danilho Doekhi la nouvelle piste de l'OL en défense

Là est toute la question, mais le média spécialisé affirme que les qualités de Danilho Doekhi pourraient inciter l’OL à « passer à l’action » rapidement pour tenter de doubler la concurrence et ainsi s’offrir un second défenseur central en l’espace de quelques jours après Ruben Kluivert. Avec une telle arrivée, Lyon comblerait le départ de Duje Caleta-Car et pourrait aussi compenser celui à venir de Maitland-Niles, courtisé en Angleterre. Clinton Mata pourrait alors de nouveau basculer à droite, laissant Kluivert, Doekhi et Niakhaté en concurrence pour les deux places dans l’axe. Voilà en tout cas une nouvelle piste creusée par la cellule de recrutement lyonnaise qui, à défaut d’avoir beaucoup de moyens cet été, a des idées en nombre.