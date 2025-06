L'OL fonce sur un milieu low-cost à 6 ME

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

L'été 2025 sera celui de la reconstruction pour l'Olympique Lyonnais. Face à l'incertitude liée à ses comptes, le club rhodanien devra recruter malin et pas cher. Le jeune international polonais Maxi Oyedele correspond au plan.

Quelle équipe alignera l'Olympique Lyonnais au coup d'envoi de la prochaine saison, en août 2025 ? Les supporters comme les observateurs sont dans le flou. Les Gones ont perdu Rayan Cherki et Alexandre Lacazette avant de possibles départs supplémentaires. Un contexte qui poussera l'OL à recruter de nouveaux joueurs. Reste à savoir avec combien d'argent. La DNCG statuera sur le futur du club le 24 juin prochain. Nouvelles restrictions ou pas, Lyon devra compter ses sous. La cellule de recrutement va regarder du côté des championnats moins médiatisés pour trouver son bonheur à moindres frais.

Oyedele, le milieu défensif rêvé pour l'OL ?

C'est souvent le cas en Belgique pour les Lyonnais avec les transferts de Malick Fofana ou encore Gift Orban par le passé. Désormais, l'OL regarde aussi en Pologne comme le relate le site Transferfeed. En effet, les Gones sont intéressés par le profil de Maxi Oyedele (20 ans). International polonais, ce milieu défensif évolue au Legia Varsovie où il a réalisé une saison remarquée. De quoi remettre cet Anglo-polonais sur les radars européens après avoir été formé à Manchester United il y a quelques années.

🇵🇱 Maxi Oyedele (Legia Warszawa, 20)

📊 vs Ekstraklasa Midfielders, per 90



◉ Sliding tackles — 1st

◉ Sliding tackles (PAdj) — 1st

◎ Progressive pass accuracy % — 2nd



👉 https://t.co/McR5zrPkTO https://t.co/sBEXGumCY3 pic.twitter.com/UDfpG8t1x7 — DataMB (@DataMB_) June 9, 2025

Oyedele a un coût raisonnable, 6 millions d'euros. Il s'agit de la clause libératoire fixée par le Legia. Un bon plan pour Lyon même si la concurrence est fournie. Le Club Bruges et Anderlecht sont sur ses traces en Belgique, le PSV est son prétendant aux Pays-Bas tout comme le Werder Brême en Allemagne et le Besiktas en Turquie. Plusieurs clubs anglais de Championship se mêlent aussi au dossier. Le journaliste Fabrizio Romano affirme que Maxi Oyedele partira à coup sûr cet été. Matthieu Louis-Jean et ses équipes savent ce qu'il leur reste à faire...