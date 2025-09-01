L'OL fonce sur l'incroyable buteur du Sparta Prague

Dans : OL.

Par Claude Dautel

En quête d'un avant-centre pour faire oublier Georges Mikautadze, l'Olympique Lyonnais pense à Albion Rrahmani, l'avant-centre kosovar du Sparta Prague.

On l'a constaté dimanche soir contre l'Olympique de Marseille, l'OL a clairement besoin d'un avant-centre après le départ de Georges Mikautadze à Villarreal. Matthieu Louis-Jean l'a d'ailleurs reconnu après le match, la cellule recrutement de l'Olympique Lyonnais n'allait pas dormir afin de dénicher la perle rare en ce dernier du jour du mercato. Et, selon Nabil Djellit, le club de Michele Kang a trouvé la perle rare en la personne d'Albion Rrahmani. Agé de 25 ans, l'avant-centre international kosovar évolue depuis un an au Sparta Prague, où il a marqué 11 buts la saison passée, mais a trouvé le chemin des filets huit fois en treize matchs depuis le début de l'exercice 2025-2026.

L'OL fait son mercato dans l'Est

🚨 L'OL a fait une offre pour Albion Rrahmani du Sparta Prague. Les Lyonnais ont proposé 6 M€ pour le buteur du Kosovo, auteur déjà de 5 buts en 7 matches en Championnat. Les Tchèques attendent autour de 8 M€ pour leur joueur. #Mercato #OL pic.twitter.com/ojCjALLfQ2 — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) September 1, 2025

Pour recruter Albion Rrahmani, l'Olympique Lyonnais devra débourser près de huit millions d'euros précise le journaliste de L'Equipe. Arrivé l'été dernier au Sparta Pague en provenance du Rapid Bucarest pour 5 millions d'euros, l'avant-centre kosovar a tapé dans l'oeil de plusieurs clubs, mais à quelques heures de la fin du marché des transferts, c'est bien et bien Lyon qui semble avoir un coup d'avance. Le temps presse désormais pour que l'OL boucle ce dossier, mais Paulo Fonseca est en passe d'avoir son buteur, lequel devra faire oublier Georges Mikautadze et Alexandre Lacazette. Un sacré challenge pour Albion Rrahmani si ce dernier s'engage avec l'OL.