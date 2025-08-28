L'OL fonce sur César Azpilicueta

Dans : OL.

Par Claude Dautel

En quête d'un renfort défensif, l'Olympique Lyonnais a contacté César Azpilicueta, l'ancien défenseur de l'OM, Chelsea et plus récemment l'Atlético de Madrid, désormais libre puisque le club espagnol ne lui a pas proposé de prolongation.

A 72 heures du match OL-OM, c'est un ancien joueur de l'Olympique de Marseille qui occupe l'actualité du mercato lyonnais. Ce jeudi, Fabrice Hawkins, le spécialiste des transferts de RMC, annonce que les dirigeants de l'OL ont noué des contacts avec César Azpilicueta, qui qui fête ce jeudi ses 36 ans est totalement libre depuis son départ de l'Atlético de Madrid en fin de saison. En Espagne, on précise que le défenseur international espagnol est également ciblé par le FC Séville pour celui qui compte 44 sélections avec la Roja, mais l'Olympique Lyonnais s'est déjà mis en action dans ce dossier.

César Azpilicueta de retour en Ligue 1 ?

« Des négociations sont en cours pour l’international espagnol. Les dirigeants lyonnais sont séduits par le profil expérimenté de l'Espagnol », précise le journaliste au sujet de celui qui a quitté la Ligue 1, et plus précisément l'Olympique de Marseille y a déjà 13 ans. A l'époque, l'OM avait laissé partir César Apilicueta à Chelsea pour 8,8 millions d'euros. En recrutant un défenseur totalement libre, et à des conditions salariales raisonnables, l'Olympique Lyonnais prendrait un risque limité, d'autant que le joueur espagnol a toujours été un exemple en matière de sérieux. A Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger de convaincre Azpilicueta qu'un retour en L1 à Lyon est un challenge plus intéressant que celui de Séville.