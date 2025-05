L'OL fixe un prix hallucinant pour Lucas Perri

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

Auteur d'une saison convaincante avec l'Olympique Lyonnais, Lucas Perri attise la convoitise de l'AS Roma. Le club de la Louve veut en faire son gardien titulaire mais John Textor demande une somme démesurée.

Le marché des transferts estival de l'Olympique Lyonnais risque d'être le théâtre d'un grand nombre de départs. Le club rhodanien est menacé d'une rétrogradation administrative en Ligue 2 si aucun élément tangible n'est apporté à la DNCG pour la prochaine audience, et d'une exclusion de toutes les compétitions européennes par l'UEFA à cause de sa situation financière inquiétante. Pour éviter une déconvenue historique et une descente aux enfers inarrêtable, John Textor va devoir trouver un moyen de renflouer les caisses. Et la vente de joueurs est indéniablement le moyen le plus rapide et efficace. Parmi les joueurs convoités, on retrouve notamment Lucas Perrin.

Lucas Perri pour 30ME, la Roma négocie

Dans le besoin de vendre, l'OL pourrait compter sur un départ de Lucas Perrin pour récupérer une belle somme d'argent. Selon les informations de UOL Esporte, le portier brésilien fait l'objet d'une attention particulière de la part de l'AS Roma. Le club de la Louve veut absolument se trouver un nouveau gardien pour la saison prochaine, dans le cadre d'un renforcement drastique de son effectif. Les objectifs des dirigeants romains sont clairs : retrouver la Ligue des champions. Sauf que John Textor est particulièrement gourmand. L'homme d'affaires américain demande pas moins de 30 millions d'euros aux prétendants pour laisser partir Lucas Perri.

Cette somme est évidemment jugée grotesque par la Roma qui tente de faire baisser le prix. A 27 ans, le gardien brésilien sort d'une saison convaincante mais Transfermarkt évalue sa valeur marchande à 10 millions d'euros. En plus de ça, Botafogo dispose encore d'un pourcentage sur une éventuelle revente, ce qui risque d'abaisser la somme finale qui arriverait dans les caisses de l'OL. Même si les deux entités sont toutes les deux sous le joug d'Eagle Group.