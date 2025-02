L'OL ferme ses guichets, plus de tickets en vente au Groupama Stadium ‍!

Dans : OL.

A l'ère du tout numérique, l'Olympique Lyonnais a décidé de ne plus vendre aucun billet au Groupama Stadium. Les guichets vont se fermer définitivement.

C'est une page qui se tourne, et elle est très probablement liée aux économies décidées par les dirigeants lyonnais. Ce lundi, à quelques jours du très attendu OL-PSG, le club de John Textor a annoncé qu'après ce sommet de la Ligue 1 les guichets de vente de tickets du Groupama Stadium seront à jamais fermés, la vente physique disparaissant définitivement. L'Olympique Lyonnais ne vendra plus de place les soirs de match, ou en semaine, et pour venir voir une rencontre dans le stade, il faudra avoir acheté sa place via le site internet de l'OL, lequel facture deux euros de frais pour acquérir un ticket. Une permanence sera assurée avant les rencontres pour ceux qui auraient un souci lié à un billet numérique.

L'OL ne vendra aucune place au stade les soirs de match

[INFORMATION IMPORTANTE #billetterieOL]

Les guichets billetterie du Groupama Stadium fermeront définitivement après OL/PSG (le 23 février à 20h45).

Dès le 24 février, achetez vos billets uniquement en ligne

🔗 Plus d'infos : https://t.co/WMDBO8gS6J — Service Client OL (@OL_service) February 17, 2025

« Le guichet billetterie du Groupama Stadium fermera définitivement après la rencontre OL / PSG (dimanche 23 février à 20h45). À partir du lundi 24 février, les supporters pourront se rendre uniquement sur la billetterie en ligne officielle du Club s’ils souhaitent acheter des billets de match. Toutefois, un accueil client sera ouvert les jours de match (ouverture deux heures avant chaque rencontre et fermeture à la mi-temps) pour gérer les litiges concernant les billets déjà achetés. Des permanences seront également assurées durant la campagne d’abonnement. Nous vous remercions par avance de votre compréhension », précise l'Olympique Lyonnais.