L'OL féminin devient l'OL Lyonnes et s'installe au Groupama Stadium

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Propriétaire de l'équipe féminine de l'Olympique Lyonnais, Michele Kang a annoncé ce lundi que désormais son club s'appelait l'OL Lyonnes. La femme d'affaires américaine a également révélé que faute d'avoir trouvé un stade disponible, son équipe jouera désormais la totalité de ses matchs au Groupama Stadium.

Présente ce lundi à Lyon, après avoir assisté vendredi au sacre de son équipe face au PSG, Michele Kang en a profité pour annoncer une véritable révolution concernant son club. Outre un nouveau logo, la propriétaire a révélé que dorénavant, il fallait parler de l'OL Lyonnes, le nouveau nom de son équipe. Et plus fort encore, elle a confirmé qu'à partir de la saison prochaine, les footballeuses lyonnaises joueront la totalité de leurs rencontres à domicile au Groupama Stadium. Même si l'idée est de construire un nouveau stade, Michele Kang souhaite que ses joueuses puissent évoluer dans un stade digne de ce nom dès maintenant et c'est pour cela qu'il a été décidé d'évoluer au Groupama Stadium, même si ce dernier est évidemment très grand. Et comme si cela ne suffisait pas, la boss de l'OL Lyonnais a confirmé la construction d'un centre entraînement ultra-moderne à Meyzieu.

L'OL Lyonnes s'installe au Groupama Stadium

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OL Lyonnes (@olfeminin)

Evoquant sa décision de faire évoluer durablement son équipe dans le stade de l'Olympique Lyonnais, Michel Kang estime que c'est une décision qui s'imposait compte tenu du temps que l'éventuelle construction d'un nouveau stade prendra. « Nous travaillons toujours sur cette possibilité de construire un stade de 20 ou 25 000 places car un stade de 57 000 places est effectivement surdimensionné. Mais il nous fallait une solution qui soit rapide. On ne pouvait pas attendre 3, 4, 5, 6 ans. C’est en tout cas une décision historique puisque OL Lyonnes deviendra la première équipe féminine en Europe à établir son domicile permanent dans un stade jusque-là réservé au football masculin. Cet accord symbolise aussi une volonté commune de bâtir un environnement innovant où les deux entités se soutiennent dans une dynamique de croissance partagée », a précisé la propriétaire de l'OL Lyonnes dans les colonnes du Progrès.