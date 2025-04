Dans : OL.

Par Claude Dautel

Depuis dimanche soir, certains sont persuadés que l'Olympique Lyonnais ne subit pas le même traitement que ses adversaires de Ligue 1 en raison de la personnalité de John Textor et son opposition à Nasser Al-Khelaifi.

Un rouge transformé en jaune, un match qui n'a pas été définitivement interrompu, il n'en fallait pas plus pour que du côté de l'OL, de ses supporters, des anciens joueurs et même des journalistes, on soit de plus en plus persuadé que le club de la capitale des Gaules soit victime d'un complot. Lundi soir, dans la très sérieuse émission Tant qu'il y aura des Gones, on a clairement laissé entendre que ce qu'il s'était passé dimanche soir à Geoffroy-Guichard ne devait rien au hasard. Tout comme la commission de discipline qui a très lourdement sanctionné Paulo Fonseca, les arbitres seraient également dans le coup. Et pourquoi ? Car John Textor a osé se mettre sur la route de Nasser Al-Khelaifi avec les droits TV.

Nasser contre Textor, la guerre secrète ?

Nicolas Puydebois, ancien gardien de but de l'OL, et Razik Brikh ont alimenté cette théorie. « Ce qui se dit dans le milieu du football, c’est que John Textor les a vraiment emmerdés avec ses positions dans le dossier des droits TV du football. Ils sont en train de se venger, cette caste lèche les bottes de Nasser », a confié notre confrère, qui pense que l'Olympique Lyonnais doit se servir de cela pour se motiver. De quoi nourrir ceux qui depuis dimanche qualifient l'OL de FC Ouin-Ouin, et s'amusent de voir que l'ombre de Nasser Al-Khelaifi soit derrière tout ce qui ne va pas dans le sens de l'OL.

Covid et FC Ouin Ouin, c'est la polémique

Influenceur marseillais, Vincenzo Tommasi, balance sur l'Olympique Lyonnais et la manière dont l'OL veut se voir comme la cible d'un complot. « Et après ça dit qu'on chouine fort et on nous appelle le FC Ouin Ouin mdrrr. On assume fort et vous auriez dû dénoncer l'arbitrage français au lieu d'être dans votre clubisme. Mangez votre caca maintenant », a ironisé le supporter de l'OM. Tandis que certains revenaient même à la fameuse pause du championnat lors du covid : « Ben oui, le Covid c’était en fait un complot juste contre l’OL. Même que c’est la faute à Nasser et à Letexier Tout le monde le sait hein »