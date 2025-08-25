L'OL fait une proposition folle pour Malick Fofana

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Dans une semaine, le mercato d'été se termine, et l'Olympique Lyonnais ne sait pas encore de quoi sera fait l'avenir de Malick Fofana. L'OL avait une idée qui arrangeait tout le monde.

C'est une évidence, le départ de l'ailier international belge serait une très lourde perte pour Lyon, Malick Fofana ayant un talent hors du commun. C'est d'ailleurs ce talent qui va probablement permettre à l'Olympique Lyonnais d'empocher plus de 40 millions avec la vente de l'ailier avant la fin du mercato. Le seul atout de l'OL, pour l'instant, est que Fofana a refusé la seule offre sérieuse parvenue sur le bureau de Michael Gerlinger, le directeur général de Lyon, à savoir celle émise par Everton. Ce lundi, Le Progrès fait une confidence dans le dossier Fofana. En effet, pensant pouvoir profiter du fait que Michael Gerlinger a longtemps été un dirigeant du Bayern Munich, il a été proposé au club bavarois un transfert de Malick Fofana avec un prêt d'un an à l'OL. Mais le Bayern Munich, et d'autres clubs, ont refusé ce package qui aurait fait les affaires de Lyon.

L'OL voulait conserver Fofana sous forme de prêt

Cette possibilité de conserver le jeune joueur belge sous forme de prêt n'ayant pas été accueilli positivement, ce qui peut se comprendre pour un joueur valorisé à 40 millions d'euros, l'Olympique Lyonnais doit donc faire un choix drastique. Soit prendre des risques financiers face aux exigences de la DNCG, et devoir combler les 40ME qui manquent encore au budget en conservant Malick Fofana, soit accélérer le départ de l'ailier belge. À en croire Jean-François Gomez, journaliste du quotidien régional, Michele Kang ne fera pas les folies de John Textor et le départ de Fofana parait être une évidence. Il y a cependant un problème, c'est que dans la dernière ligne droite du marché des transferts, l'OL n'a pas d'offre à hauteur de 40 millions d'euros en provenance d'un club dont les ambitions sportives collent avec l'exigence du joueur de 20 ans.