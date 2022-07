L'OL fait une annonce, Aulas se marre

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Après une nouvelle saison sans Ligue des champions à disputer, le bilan financier annuel d'OL Groupe pouvait être attendu fébrilement dans le Rhône. Finalement, les chiffres sont bons et traduisent une reprise progressive de l'activité post-Covid. De quoi rassurer Jean-Michel Aulas.

Parmi les chiffres attendus avec impatience par Jean-Michel Aulas, il n'y a pas que le nombre de points de l'OL en Ligue 1. Le bilan financier de la saison d'OL Groupe reste un moment fort dans la vie du club lyonnais. C'est d'autant plus vrai avec le modèle économique particulier de l'OL et la dépendance à son outil de travail, le Groupama stadium. Ce dernier exercice a encore été marqué par le contexte sanitaire avec le Covid, lequel a toutefois moins compliqué les plans lyonnais. L'autre point noir de l'OL en cette saison 2021-2022 reste la non-participation à la Ligue des champions et l'absence de nombreux millions d'euros liés à la prestigieuse compétition européenne.

Une croissance de 42%, le niveau de 2019 presque atteint

Dans le Rhône, on pouvait craindre des chiffres apocalyptiques. Finalement, l'heure est au soulagement et à l'optimisme. OL Groupe a publié l'activité de l'exercice 2021-2022, soit du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022. La production s'élève à 252,5 millions d'euros. Un chiffre bien au-dessus de celui de la saison précédente, laquelle avait été grandement marquée par le Covid et les huis-clos. OL Groupe est en croissance de 42%, ses produits ont donc rapporté 75 millions d'euros de plus en un an.

L'activité de l'exercice 2021/22 (période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022) confirme la nette dynamique de rebond, en sortie de crise COVID.#Éco #OLGroupe #Pdf

(OL : https://t.co/vELJnVK5Um) pic.twitter.com/8eNupeho36 — OL+ (@OL__Plus) July 22, 2022

Le retour du public a fortement contribué à ces chiffres, et ce malgré les matches à huis-clos liés aux incidents d'OL-OM en novembre dernier. La billetterie a rapporté 34 millions d'euros en plus par rapport à 2021. Le retour des évènements, des séminaires ont aussi porté leurs fruits tout comme la réouverture des boutiques du club. Enfin, en plus de la publicité, les transferts sortants ont été fructueux avec 92 millions d'euros gagnés soit une balance positive de 32 millions d'euros. Ces chiffres sont à relativiser puisque inférieurs aux 309 millions d'euros glanés en 2019 pour le dernier exercice pré-pandémie. Selon les informations du Progrès, John Textor a pour objectif de dépasser les 400 millions d'euros de produits d'activités dans quatre ans. Si sportivement l'OL tangue, financièrement le navire lyonnais a presque repris son rythme de croisière pour le plus grand bonheur de Jean-Michel Aulas.