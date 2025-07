L’OL exige désormais 50ME pour Fofana

La cas Malick Fofana continue de cristalliser les regards du côté de l’Olympique Lyonnais. Alors que le club rhodanien sort d’un été mouvementé, l’ailier belge est courtisé. Outre Everton, le Bayern Munich ne lâche pas l’affaire. Mais l’OL semble demander un peu plus qu’auparavant pour lâcher son joueur.

Après une belle prestation en amical contre Hambourg, Malick Fofana continue de montrer ses qualités. Le joueur belge ne connait pas encore son avenir pour la saison prochaine. Le club rhodanien reste dans une situation financière compliquée et doit vendre comme promis devant la DNCG. L’ailier belge de 20 ans est la plus haute valeur marchande de l’effectif. Courtisé par quelques clubs en Europe, le joueur souhaite cependant rester à l’OL à un an de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. Le septuple champion de France a cependant reçu une offre de 36 millions d’euros pour son joueur de la part de Everton. Un montant jugé trop bas pour l’OL.

OL are looking for around €45M plus €5M add ons for Fofana, I’m told Everton have a chance of securing the player if they get close enough to the fee required. Bayern Munich have an interest, (the two clubs meet each other in a friendly next weekend)