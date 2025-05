L'OL exclu par l'UEFA, Brest et Lens adorent Textor

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

Menacé d'interdiction de participer à une compétition européenne la saison prochaine par l'UEFA, l'Olympique Lyonnais pourrait ainsi laisser sa place à Brest ou Lens. Les deux clubs sont à la lutte pour terminer huitièmes.

Il faudrait un incroyable concours de circonstances pour que l'Olympique Lyonnais se qualifie pour la prochaine Ligue des champions. Une utopie qui aurait pu rapporter très gros à un club qui va très mal. Sauf que la réalité est tout autre : les Gones doivent l'emporter contre Angers tout en espérant que Nice, Lille et Strasbourg perdent sur leur terrain. En clair, une qualification en Ligue Europa est plus facilement envisageable, voire en Ligue Europa Conférence si le club de John Textor termine 7e et que le PSG remporte la Coupe de France. Mais étant donné que l'avenir de l'écurie lyonnaise est extrêmement flou, la menace de l'UEFA de l'interdire de participer à une compétition européenne pourrait rebattre les cartes et ainsi permettre à Brest (8e) ou Lens (9e) de prendre sa place en Coupe d'Europe.

Brest et Lens attendent la sanction

En raison de sa situation financière extrêmement délicate, l'Olympique Lyonnais n'est même pas assuré de disputer une Coupe d'Europe la saison prochaine. Ce, même s'il se qualifie sportivement via le championnat. La direction lyonnaise et l'UEFA devront trouver un accord, qui n'entraîne pas nécessairement une exclusion selon les informations de L'Equipe, afin de pouvoir participer à la compétition européenne pour laquelle les Gones se sont qualifiés.

OL : Lyon en crise, d’étonnants coupables désignés https://t.co/2LfMrBMThn — Foot01.com (@Foot01_com) May 11, 2025

En cas de refus, l'article 4 des critères et procédure d'admission du règlement de l'instance européenne prévoit que l'OL serait alors « remplacé par le club le mieux placé qui le suit dans le classement de la division supérieure du championnat national de la même association nationale ». Sous réserve que Brest et Lens répondent eux-aussi aux critères. La huitième place pourrait donc avoir son importance au coup de sifflet final de la dernière journée de Ligue 1.

L'OL menacé de tous les côtés

Outre la menace d'une interdiction de participer à une compétition européenne la saison prochaine, celle d'une rétrogradation administrative en Ligue 2 plane au-dessus de l'Olympique Lyonnais. Le club de John Textor n'a pour le moment pas respecté ses engagements de cet hiver (vente de ses parts à Crystal Palace et entrée d'Eagle en bourse) et se dirige tout droit vers un fiasco monumental. Le quotidien sportif français rappelle toutefois que même en cas de rétrogradation en deuxième division par la DNCG, l'OL serait toujours en droit de disputer la Coupe d'Europe pour laquelle il s'est qualifié en fin de saison. Evidemment, une situation rendue possible à l'unique condition qu'un accord avec l'UEFA soit trouvé. En clair, l'avenir des Gones est terrifiant.