L'OL exclu d'Europe, Pierre Sage est mal à l'aise

Par Eric Bethsy

Récent huitième de Ligue 1, le Racing Club de Lens ne disputera pas de compétition européenne. Sauf si l’Olympique Lyonnais était privé de son billet pour la Ligue Europa. En tant qu’ancien coach des Gones, le nouvel entraîneur lensois Pierre Sage refuse de penser à cette hypothèse.

John Textor a beau enchaîner les discours positifs, aucune de ses déclarations ne suffira pour rassurer les supporters de l’Olympique Lyonnais. Le club rhodanien, menacé d’une rétrogradation administrative en Ligue 2 par la DNCG en novembre dernier, se trouve dans une situation périlleuse. A tel point que le prochain passage devant la gendarme financier le 24 juin est redouté.

Sage mal à l'aise

Lors de ce rendez-vous, le propriétaire des Gones jouera l’avenir de son équipe dans l’élite, mais aussi sa place obtenue en Ligue Europa. Une lourde sanction de la DNCG peut effectivement priver l’Olympique Lyonnais de compétition européenne la saison prochaine. Et dans ce cas, c’est le récent huitième de Ligue 1, à savoir le Racing Club de Lens, qui pourrait profiter de la situation. Une excellente nouvelle pour Pierre Sage ? Interrogé à ce sujet lors de sa présentation, le nouveau coach des Sang et Or a semblé gêné.

𝗦𝗲 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗲𝗿 𝗲𝘁 𝘀𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗷𝗲𝘁𝗲𝗿 🎙



Au lendemain de sa nomination, Pierre Sage a été présenté aux médias, ce mardi, aux côtés du Directeur général Benjamin Parrot et du Directeur sportif Jean-Louis Leca.



👉 https://t.co/bShOazcYj0#FiersDEtreLensois pic.twitter.com/Cn2nerz4Wr — Racing Club de Lens (@RCLens) June 3, 2025

« La question concerne la Ligue Europa ? », a demandé le technicien, mal à l’aise et vite secouru par son directeur général Benjamin Parrot. « Sincèrement, ce n'est pas dans l'esprit sportif qui nous anime, a écarté le dirigeant lensois. On n’est pas du tout dans ce schéma-là, ni à scruter cette situation-là. Là arrive le temps des auditions à la DNCG mais on n'est pas du tout dans cette projection-là. Ce serait un manque d'élégance de la part du club et ça ne caractérise pas le Racing Club de Lens. » Le club artésien suivra tout de même l’actualité de son concurrent à la fin du mois.