L'OL et ses grèves de 45 minutes, il sort la matraque

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Si dimanche l'OL a réalisé une bonne prestation face à Rennes avec un succès 3-1 à la clé, on était encore loin de la perfection. L'entame lyonnaise a été très mauvaise, semblable à celle de Nantes en coupe. Laurent Blanc est conscient du problème et tente d'y mettre un terme.

Du très mauvais au sublime. L'OL a encore joué avec les sentiments de ses supporters dimanche face à Rennes. Les Lyonnais étaient menés 0-1 au repos et semblaient partis vers une nouvelle contre-performance en Ligue 1. Toutefois, ils ont su réagir en seconde période en marquant trois fois pour décrocher un succès logique au vu de leur supériorité sur les Rennais après la 45e minute. Si la réaction lyonnaise est louable, on peut se demander pourquoi les joueurs de Laurent Blanc n'arrivent pas à être aussi performants sur 90 minutes.

Fini le mode diesel, Blanc harcèle les jeunes lyonnais

Malheureusement pour l'OL, le match de Rennes est tout sauf une exception cette saison. Le mercredi précédant en coupe de France, l'OL avait déjà été inexistant lors de l'entame face à Nantes. Un retard à l'allumage qui a coûté sa place en finale aux Lyonnais. Ce problème n'est pas nié par Laurent Blanc mais ce dernier l'assure, il travaille patiemment avec ses jeunes joueurs pour rectifier le tir.

🎙 Le coach Laurent Blanc avant #TFCOL : "On a un problème dans les entames de match. Sur la rencontre face à Rennes, on pouvait l'expliquer avec la semaine à trois matchs. C'était difficile de rentrer dedans. La seconde période était bien meilleure. On a renversé ce match." — Olympique Lyonnais (@OL) April 12, 2023

« C’est un fait, on est passé complètement à travers en première période, il n’y pas eu d’agressivité de notre part, et s’il n’y en a pas, l’adversaire souvent nous punit. On a mal attaqué à Nantes, contre Rennes, c’est aussi arrivé contre d’autres adversaires, on a ce problème dans les premières minutes, on en parle, on le répète, il faut parfois du temps, surtout avec de jeunes joueurs. Pour nous la deuxième mi-temps s'est mieux passée heureusement », a t-il confié en conférence de presse ce mercredi. Face à Toulouse vendredi, l'entraîneur lyonnais espère que ses joueurs arrêteront de jouer à temps partiel. Dans cette fin de saison, l'OL ne devra pas gaspiller la moindre minute pour espérer arracher une qualification européenne.