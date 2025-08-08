L'OL et Lille à l'assaut sur Yann Gboho

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’Olympique Lyonnais et Lille sont très intéressés par Yann Gboho, le prometteur ailier de Toulouse, pour qui le TFC réclame 12 millions d’euros.

Matthieu Louis-Jean a annoncé la couleur la semaine dernière, l’Olympique Lyonnais va profiter des trois dernières semaines du mercato pour tenter de renforcer son attaque. Pavel Sulc a déjà débarqué en provenance du Viktoria Plzen et le club rhodanien n’a pas l’intention de s’arrêter en si bon chemin. L’idée est de recruter au moins un ailier, et cela même si Malick Fofana venait à rester. Toujours dans une optique de recruter de jeunes joueurs à fort potentiel sans se ruiner, l’OL a identifié un très bon coup en Ligue 1.

❗️Besiktas, Lille et Lyon sont intéressés par Yann Gboho. Le club turc est très bien positionné. Toulouse demande 12M€. pic.twitter.com/7NwdWiJAfv — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) August 8, 2025

Selon les informations de RMC, le club rhodanien a jeté son dévolu sur Yann Gboho, auteur de 9 buts et 9 passes décisives en 65 matchs de Ligue 1 depuis le début de sa carrière. A 24 ans, le joueur formé au Stade Rennais sort d’une saison un peu plus compliquée durant laquelle il a tout de même inscrit 5 buts et délivré 4 passes décisives. Toulouse réclame 12 millions d’euros pour son ailier d’1m78 et ne s’opposera pas à son départ si une offre à ce prix arrive, à deux ans de la fin du contrat de Yann Gboho.

Lille et l'OM face à la concurrence turque

L’OL est cependant confronté à une rude concurrence sur ce dossier puisque Fabrice Hawkins nous apprend que Lille est également sur le coup. Les Dogues cherchent un remplaçant à Rémy Cabella et à Alan Virginius, deux ailiers qui ont quitté le navire cet été et apprécient eux aussi beaucoup le profil du Toulousain. L’OL et le LOSC sont deux destinations séduisantes pour Gboho, lequel est pourtant plus proche… de la Turquie. Besiktas est aussi sur le dossier et tient pour l’instant la corde à en croire la radio. Les deux clubs français intéressés vont par conséquent devoir redoubler d’efforts pour tenter de griller la concurrence turque et enrôler Gboho, que l’on espère bien voir encore en Ligue 1 la saison prochaine.