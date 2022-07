L'OL et la mentalité des joueurs, il y a eu un gros souci

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

La saison prochaine en Ligue 1, le PSG fera encore office de grand favori au titre final. Mais l'OL pourrait bien avoir son mot à dire, fort d'un recrutement ambitieux.

La saison passée, le PSG a remporté le dixième titre de son histoire en Ligue 1. De quoi égaler le record de sacres précédemment détenu par l'AS Saint-Etienne. Lors du nouvel exercice, le PSG pourrait donc devenir le seul club avec 11 titres dans l'histoire du championnat de France. De quoi encore un peu plus motiver les hommes de Christophe Galtier. Au niveau de la concurrence pour les Franciliens, on peut noter l'AS Monaco, le LOSC, le Stade Rennais, l'OM ou encore l'OL. Les Gones ont pour le moment réalisé un mercato séduisant avec les retours notables au club de Corentin Tolisso et d'Alexandre Lacazette. Mais on le sait aussi, l'OL a souvent déçu les saisons précédentes malgré un très joli effectif sur le papier. Pour Alexandre Marles, ancien responsable de la performance à Lyon, cela peut s'expliquer.

L'OL et le PSG, une mentalité bien différente

🔴🔵 Alexandre Marles, ancien responsable de la performance du PSG et de l’OL : "Il y avait une grosse différence de niveau entre le PSG et l'OL. À Paris il y avait 22-23 joueurs très pros sur les 28, à Lyon c'était un ou deux joueurs à peine." #RMClive pic.twitter.com/9Kzhz06TSm — After Foot RMC (@AfterRMC) July 22, 2022

Invité ce vendredi sur l'antenne d'RMC, le spécialiste, également passé au PSG, a donné les différences entre les deux clubs au niveau de la mentalité et du travail fourni aux entrainements, du moins lorsqu'il a enchaîné les deux clubs. « Il y avait une grosse différence de niveau entre le PSG et l'OL. À Paris il y avait 22-23 joueurs très pros sur les 28. Six l'étaient moins. Je peux faire une comparaison à Lyon en parallèle. A Lyon, c'était un ou deux joueurs à peine. C'est un monde à part. Les pros à Paris ? Maxwell, Thiago Silva, Thiago Motta, Ibrahimovic, Cavani... J'arrivais au Camp des Loges à six heures du matin, les premiers joueurs arrivaient à 7h pour le petit déjeuner. Les joueurs français sont moins aguerris à ces méthodes-là. Cavani était là de 8h à 18h. A Lyon, les joueurs arrivaient à 10h, à 12h30 il n'y avait plus personne. Pour moi, c'est ça l'écart. Il est abyssal », a notamment indiqué Alexandre Marles, qui ne manquera pas là de faire réagir les fans des deux équipes. Du côté des amoureux de l'OL, ces problèmes sur le comportement des joueurs et leur investissement ont beaucoup fait parler depuis quelques saisons.