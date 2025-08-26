L'OL et Buonanotte, Lyon a des idées

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais n'a pas fini son mercato, loin de là, et parmi les dossiers chauds de cette dernière semaine du marché des transferts, il y a celui de Facundo Buonanotte, l'ailier argentin de Brighton.

On l'a appris il y a quelques jours, afin de renforcer le secteur offensif de l'équipe de Paulo Fonseca, les dirigeants de l'OL ont entamé les négociations avec leurs homologues de Brighton concernant la signature possible de Facundo Buonanotte, l'ailier argentin du club anglais. Ce mardi, Le Progrès confirme que Lyon a bien fait une offre aux Seagulls, mais que l'équipe de Premier League privilégie le prêt de Buonanotte à une formation anglaise, afin que ce dernier s'adapte au football britannique. Même si les ponts ne sont pas coupés entre l'Olympique Lyonnais et Brighton, il est évident que l'actuel leader de la Ligue 1 ne va pas rester inactif en espérant que Brighton change éventuellement d'avis avant le 1er septembre. C'est ce que confirme le quotidien régional.

Lyon se renforcera coûte que coûte

Buonanotte à l'OL, trois clubs anglais s'opposent à Lyon https://t.co/V6xQENptEv — Foot01.com (@Foot01_com) August 25, 2025

Ayant compris que le dossier Facundo Buonanotte risquait d'être compliqué à concrétiser compte tenu de la réponse initiale de Brighton, l'Olympique Lyonnais a d'autres joueurs dans le viseur pour ce poste d'ailier droit. « La cellule de recrutement dirigée par Benjamin Charier a d’autres pistes », précise Arnaud Clément, journaliste du Progrès, sans en dire plus sur ces pistes étudiées par l'OL à moins d'une semaine de la fin du mercato. Lyon privilégie la piste d'un prêt et les opportunités devraient se multiplier au fur et à mesure que l'on se rapprochera de la fin du mercato. Et la vente annoncée de Malick Fofana, et peut-être de Georges Mikautadze, peut donner à Matthieu Louis-Jean, de nouvelles opportunités, même si cela aux conditions financières de l'Olympique Lyonnais.