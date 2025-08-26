L'OL et Buonanotte apprennent une mauvaise nouvelle

Dans : OL.

A la recherche d'un nouveau titulaire gaucher sur l'aile droite de son attaque, l'Olympique Lyonnais a jeté son dévolu sur Facundo Buonanotte. Mais l'Argentin de 20 ans fait également saliver la Premier League.

Après un début d'été particulièrement mouvementé, l'Olympique Lyonnais a démarré très fort cette nouvelle saison de Ligue 1. Actuels leaders après deux victoires en autant de journées, les hommes de Paulo Fonseca sont en train de faire oublier les mésaventures passées. En attendant, le mercato estival n'est pas encore tout à fait terminé et la direction sportive lyonnaise n'a pas fini son recrutement. Avec la grave blessure au genou d'Ernest Nuamah contractée en fin de saison dernière, les recruteurs rhodaniens ont rapidement dû recruter un ailier droit gaucher pour le remplacer. Adam Karabec est ainsi arrivé et s'est déjà montré en inscrivant un but face à Metz. Sauf que l'attaquant tchèque est censé jouer un rôle de doublure en attendant que le titulaire à son poste débarque. Et si l'OL apprécie beaucoup Facundo Buonanotte, déjà convaincu par le projet porté par Paulo Fonseca, la concurrence anglaise est très rude.

Mauvaise nouvelle pour l'OL et Buonanotte

C'est en tout cas ce que révèle ce jour Ben Jacobs. Le journaliste britannique explique que Leeds est très attentif à la situation de Facundo Buonanotte. Les Peacocks cherchent à le recruter sous la forme d'un prêt et sont prêts à bondir si l'occasion se présente. Une situation qui pourrait ne pas faire les affaires de l'Olympique Lyonnais qui a pourtant l'aval de l'Argentin, lequel estime que les plans de jeu des Gones lui permettraient de grandement progresser. L'Equipe révélait dernièrement que Brighton privilégiait un départ de son joueur sous la forme d'un prêt en Premier League afin qu'il s'aguerrisse. A 20 ans, il sort d'une saison plutôt satisfaisante avec Leicester en D2 anglaise et pourrait donc poursuivre son aventure en Angleterre sous l'œil avisé des Seagulls. À l'OL et au joueur de pousser pour que le deal se fasse avant qu'il ne soit envoyé ailleurs.