L'OL et Bourigeaud, un refus qui fait mal

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL veut encore se montrer actif cet été sur le marché des transferts. Le profil de Benjamin Bourigeaud plaît beaucoup aux dirigeants rhodaniens.

A Lyon, tout se passe bien en ce début de saison. Les résultats sont là et le mercato a apporté son lot de satisfactions. Les retours notables de Corentin Tolisso et d'Alexandre Lacazette ont également permis d'apaiser quelques tensions entre l'OL et ses supporters. S'il reste encore pas mal de chemin à parcourir avant de pouvoir véritablement s'enflammer pour les Gones, la fin du mercato pourrait également livrer quelques surprises. Peter Bosz souhaite encore la venue d'un numéro 6, alors que Lucas Paqueta et Houssem Aouar sont toujours annoncés partants. Si quelques profils de joueurs sont donc supervisés, on sait que Benjamin Bourigeaud ne rejoindra pas l'OL cet été.

Bourigeaud, l'OL encore recalé

Benjamin Bourigeaud aurait refusé les offres de 4 clubs ❌



🇫🇷 Lyon

🇫🇷 Nice

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Fulham

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Nottingham Forest



(France Bleu) pic.twitter.com/5r3wYsMMiR — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) August 24, 2022

Selon les informations de France Bleu Armorique, le prodige rennais souhaite continuer sa carrière encore quelque temps en Bretagne. Le média indique pourtant que Bourigeaud avait de belles propositions lors de cette période de mercato. Quatre clubs l'ont approché : Nottingham Forrest, Fulham, Nice et l’OL. Cela fait déjà de nombreux mois que les Gones veulent tenter le coup pour le milieu de terrain de 28 ans. Déjà, l'été dernier, l'OL était très intéressé par la possibilité de le recruter. Ce sera peut-être pour les prochains mercatos. Benjamin Bourigeaud sera en fin de contrat en juin 2023 et de belles équipes devraient tenter le coup pour s'attacher ses services. A moins que Rennes n'arrive à le convaincre de prolonger l'aventure, comme ce fut le cas pour Martin Terrier. Ce dernier vient de signer un nouveau bail jusqu'en 2026 avec les Bretons. Fort de belles ambitions et de moyens conséquents, Rennes a quelques arguments de poids pour faire craquer pas mal de joueurs.